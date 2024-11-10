ГУР перехопило радіоефір солдатів КНДР під час боїв на Курщині — відео

Українські розвідники перехопили розмову військових КНДР. Ефір вівся корейською та відбувався у Курській області РФ.

Про що говорили солдати КНДР

Як зазначається, 9 листопада українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР.

Північні корейці, розміщені для виконання завдань в Курській області, ведуть ефір корейською, — розповіли в ГУР. Поширити

За даними спецслужби, у розмові військовий КНДР спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.

Що відомо про переміщення солдатів КНДР

Згідно з даними української розвідки, 27 жовтня 2024 року на трасі "Курск-Воронєж"поліцейські зупинили КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими.

Окрім того, наголошується, що у водія вантажівки, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

З нового радіоперехоплення ГУР стає відомо, що штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.

Нагадаємо, 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.