ГУР перехопило радіоефір солдатів КНДР під час боїв на Курщині — відео

Українські розвідники перехопили розмову військових КНДР. Ефір вівся корейською та відбувався у Курській області РФ.
Головні тези:
- Українські розвідники перехопили радіопереговори солдатів КНДР на Курщині, що свідчить про їх залучення до військових дій проти України.
- Інформація про переміщення північнокорейських військ та їх підготовку до бойових дій на сході Росії надається у новому радіоперехопленні ГУР.
- За даними спецслужби, північнокорейські піхотинці готуються до участі у воєнних діях проти України вже з початку листопада.
- Керівник української розвідки повідомив про наявність 11 тисяч північнокорейських військових, які готуються до дій на сході Росії.
Про що говорили солдати КНДР
Як зазначається, 9 листопада українські воєнні розвідники перехопили радіопереговори залучених Росією до війни проти України військових КНДР.
За даними спецслужби, у розмові військовий КНДР спершу викликає "ремонтника", а потім наказує групі негайно повертатись.
Що відомо про переміщення солдатів КНДР
Згідно з даними української розвідки, 27 жовтня 2024 року на трасі "Курск-Воронєж"поліцейські зупинили КамАЗ з цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими.
Окрім того, наголошується, що у водія вантажівки, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.
З нового радіоперехоплення ГУР стає відомо, що штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.
Нагадаємо, 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
23 жовтня офіційний Сеул попередив, що КНДР відправила до Росії 3000 військових для підтримки армії РФ на війні проти України.
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