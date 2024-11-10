ГУР перехватило радиоэфир солдат КНДР во время боев на Курщине — видео

О чем говорили солдаты КНДР

Как отмечается, 9 ноября украинские военные разведчики перехватили радиопереговоры вовлеченных Россией в войну против Украины военных КНДР.

Северные корейцы, размещенные для выполнения задач в Курской области, ведут эфир на корейском, — рассказали в ГУР. Поделиться

По данным спецслужбы, в разговоре военный КНДР сначала вызывает "ремонтника", а затем приказывает группе немедленно возвращаться.

Что известно о перемещении солдат КНДР

Согласно данным украинской разведки, 27 октября 2024 года на трассе "Курск-Воронеж" полицейские остановили КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный северокорейскими военными.

Кроме того, отмечается, что у водителя грузовика, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения.

Из нового радиоперехвата ГУР становится известно, что штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалось северокорейское подспорье из КамАЗа, пытаются выяснить, есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет положенных бумаг.

Напомним, 18 октября руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов подтвердил, что около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России. Они будут готовы к участию в боевых действиях против Украины уже с 1 ноября.