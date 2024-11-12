КНДР ратифицировала соглашение о взаимной обороне с Россией — что оно включает

11 ноября Северная Корея ратифицировала договор о взаимной обороне с Россией, подписанный лидерами обеих стран в июне этого года во время визита Владимира Путина в КНДР. Недавно этот договор также был ратифицирован в Москве.
Главные тезисы
- Соглашение о взаимной обороне между КНДР и Россией предусматривает помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран.
- Россия и КНДР обязуются не заключать соглашения с третьими странами против друг друга и не использовать свои территории для действий, нарушающих суверенитет партнера.
- Ратификация соглашения свидетельствует об укреплении военного сотрудничества между странами и углублении их союза.
- Партнерство с Россией предоставляет Северной Корее важные ресурсы и влияние, в то время как КНДР поставляет оружие и живую силу для войны.
Что предусматривает соглашение между КНДР и РФ
Как отмечает издание, согласно договору обе страны обязуются "немедленно оказывать военную и другую помощь, используя все доступные средства" в случае вооруженного нападения на одну из них.
Кроме того, Россия и КНДР договорились не заключать соглашения с третьими странами против друг друга и не использовать свои территории для действий, нарушающих суверенитет партнера.
Настоящий договор усиливает тесные связи между Москвой и Пхеньяном, укрепившиеся после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Во время визита в Москву в начале ноября 2024 г. министр иностранных дел КНДР подтвердила, что лидер Ким Чен Ын отдал приказ поддержать российскую армию с самого начала войны.
Военное партнерство с Россией предоставляет Пхеньяну валюту, продовольствие, технологии, а также рычаг влияния на Москву в случае обострения ситуации на Корейском полуострове. В свою очередь, Северная Корея уже предоставляет России оружие и живую силу для войны.
Северная Корея получит от Путина все, что хочет
Что важно понимать, раньше Москва отправляла в Северную Корею от 50 до 100 тысяч тонн риса за раз.
Сейчас страна-агрессорка активно покупает артиллерийские снаряды в Северной Корее и таким образом перекрывает дефицит продовольствия в КНДР.
Более того, Россия помогает своему союзнику с передовыми космическими технологиями.
Фактически, российский диктатор Владимир Путин уже договорился об участии России еще в одной войне, которая может вспыхнуть между Южной и Северной Кореей.
Что важно понимать, что для страны-агрессорки это будет очень сложно, если такой конфликт начнется в ближайшее время.
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