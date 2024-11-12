КНДР ратифицировала соглашение о взаимной обороне с Россией — что оно включает

11 ноября Северная Корея ратифицировала договор о взаимной обороне с Россией, подписанный лидерами обеих стран в июне этого года во время визита Владимира Путина в КНДР. Недавно этот договор также был ратифицирован в Москве.

Что предусматривает соглашение между КНДР и РФ

Как отмечает издание, согласно договору обе страны обязуются "немедленно оказывать военную и другую помощь, используя все доступные средства" в случае вооруженного нападения на одну из них.

Кроме того, Россия и КНДР договорились не заключать соглашения с третьими странами против друг друга и не использовать свои территории для действий, нарушающих суверенитет партнера.

Настоящий договор усиливает тесные связи между Москвой и Пхеньяном, укрепившиеся после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Во время визита в Москву в начале ноября 2024 г. министр иностранных дел КНДР подтвердила, что лидер Ким Чен Ын отдал приказ поддержать российскую армию с самого начала войны.

Военное партнерство с Россией предоставляет Пхеньяну валюту, продовольствие, технологии, а также рычаг влияния на Москву в случае обострения ситуации на Корейском полуострове. В свою очередь, Северная Корея уже предоставляет России оружие и живую силу для войны.

Северная Корея получит от Путина все, что хочет

Что важно понимать, раньше Москва отправляла в Северную Корею от 50 до 100 тысяч тонн риса за раз.

Сейчас страна-агрессорка активно покупает артиллерийские снаряды в Северной Корее и таким образом перекрывает дефицит продовольствия в КНДР.

Более того, Россия помогает своему союзнику с передовыми космическими технологиями.

Но самая сладкая часть соглашения, полученная Северной Кореей, — это, возможно, привлечение России к участию в боевых действиях на Корейском полуострове в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, пишет издание. Поделиться

Фактически, российский диктатор Владимир Путин уже договорился об участии России еще в одной войне, которая может вспыхнуть между Южной и Северной Кореей.