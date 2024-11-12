Це єдиний шлях. Макрон висунув жорстку вимогу щодо України
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Це єдиний шлях. Макрон висунув жорстку вимогу щодо України

Макрон

Французький лідер Еммануель Макрон публічно вимагає, щоб жодні рішення щодо майбутнього України ніхто не ухвалював без участі України.

Головні тези:

  • Україна зберігає підтримку французького лідера та інших союзників на тлі загострення війни.
  • Макрон наголосив на необхідності допомоги Києву з боку НАТО та партнерів.
  • За словами глави МЗС Франції, Дональд Трамп не залишить Україну сам-на-сам з Росією.

Макрон став на захист України та її прав

З заявою з цього приводу президент Франції виступив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Парижі.

Він звернув увагу на те, що подальша підтримка України має стати пріоритетом для всіх її союзників.

Окрім того, Еммануель Макрон закликав міжнародну спільноту не забувати про фактичний вступ Північної Кореї у війну проти України на боці РФ.

Французький лідер наголосив, що це є серйозною ескалацією.

Задля безпеки наших громадян потрібна сильна Україна, сильна Європа і сильний Альянс. Ми продовжимо закликати, щоб НАТО і союзники надавали усю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Це єдиний шлях до перемовин. І хочу чітко наголосити, що нічого не має вирішуватися про Україну без українців і про Європу — без європейців.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

За словами президента Франції, офіційний Брюссель нарешті має визнати, що Європа доволі довго не хотіла брати на себе відповідальність за свою безпеку.

На цьому тлі Макрон нагадав про свою ідею відновлення "стратегічної автономії" Європи.

Як команда Макрона коментує повернення Трампа

Як вважає глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, новий президент США Дональд Трамп не кине України напризволяще на тлі загарбницької війни, яку веде Росія.

На переконання дипломатів, лідер республіканців "занадто мудрий, щоб погодитися на те, що стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років".

(Він. — ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками в Європі та інших регіонах світу, — зазначив Борро.

Що важливо розуміти, президент Франції Еммануель Макрон одним з перших привітав Дональда Трампа з поверненням у Білий дім, а також зазначив, що розраховує на продуктивну співпрацю.

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