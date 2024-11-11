Макрон і Стармер хочуть переконати Байдена дозволити Україні бити вглиб РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон 11 листопада проведуть зустріч. Там вони планують обговорити можливість переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні удари ракетами Storm Shadow по цілях у глибині території РФ.
Головні тези:
- Макрон і Стармер спрямовані на переконання Байдена допустити Україні далекобійні удари по Росії.
- Україна домагається дозволу на використання ракет Storm Shadow вглиб території РФ для зупинення агресії.
- Зустріч Макрона і Стармера запланована для обговорення можливості надання дозволу Україні використовувати ракети у далекій зоні.
- Британія закликає США підтримати Україну в боротьбі проти агресії Росії, особливо на фоні очікуваного президентства Трампа.
Байдена будуть переконувати дозволити Україні бити по РФ далекобійними ракетами
Як зазначає видання, у Лондоні розраховують на те, що Байден нарешті надасть дозвіл на далекобійні удари по території Росії, чого Україна домагається вже кілька місяців.
Обговорення можливості запуску ракет Storm Shadow вглиб російської території тривали вже кілька місяців у закритих колах.
Як повідомляється, наразі Україні дозволено застосовувати ракети на території Росії лише в певних обмежених випадках, зокрема для ударів по силам, що знаходяться поблизу кордону, проте конкретні домовленості ніколи не були публічно озвучені.
Український президент Володимир Зеленський уже тривалий час закликає надати дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії.
Інше джерело повідомило, що Байден, як очікується, "увімкне потоки допомоги", надавши Україні значне фінансування в останні тижні перед своїм виходом із Білого дому.
Також очікується, що Стармер і Макрон обговорять наслідки майбутнього президентства Дональда Трампа для Близького Сходу та ймовірність торгової напруженості з Європою.
Британія закликає США надати Україні дозвіл на удари Storm Shadow по РФ
Під час виступу на конференції лейбористів у Ліверпулі Леммі зазначив, що проблеми України у розв’язаній Росією проти неї злочинні війні стануть глибшими та серйознішими, особливо наприкінці 2025-го та в 2026 році.
Він зазначив, що наразі керівництво України разом з партнерами обговорюють необхідну допомогу окрім тієї, яка надається аби не допустити прориву лінії фронту російськими окупантами.
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