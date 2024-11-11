Макрон и Стармер хотят убедить Байдена позволить Украине бить вглубь РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон и Стармер хотят убедить Байдена позволить Украине бить вглубь РФ

Макрон и Стармер хотят убедить Байдена позволить Украине бить вглубь РФ
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 11 ноября проведут встречу. Там они планируют обсудить возможность убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине удары по ракетам Storm Shadow по целям в глубине территории РФ.

Главные тезисы

  • Встреча Макрона и Стармера направлена на убеждение Байдена в разрешении ударов Украины по России.
  • Украина стремится к использованию дальнобойных ракет Storm Shadow для атак вглубь территории РФ.
  • Предоставление разрешения на удары по России до смены администрации может осложнить их отмену.
  • Британия призывает США увеличить помощь Украине перед выходом Байдена из Белого дома.

Байден будут убеждать позволить Украине бить по РФ дальнобойными ракетами

Как отмечает издание, в Лондоне рассчитывают на то, что Байден наконец-то разрешит дальнобойные удары по территории России, чего Украина добивается уже несколько месяцев.

Мы стремимся использовать время с максимальной эффективностью до 20 января (даты, когда Трамп станет президентом США), а не просто откладывать все действия до смены администрации, отметил представитель британского правительства в комментарии изданию.

Обсуждение возможности запуска ракет Storm Shadow вглубь российской территории продолжалось уже несколько месяцев в закрытых кругах.

Как сообщается, в настоящее время Украине разрешено применять ракеты на территории России только в определенных ограниченных случаях, в частности, для ударов по силам, находящимся вблизи границы, однако конкретные договоренности никогда не были публично озвучены.

Украинский президент Владимир Зеленский уже долго призывает предоставить разрешение на дальнобойные удары вглубь России.

Если разрешение использования Storm Shadow на дальние дистанции будет выдано до вступления Дональда Трампа в должность, отменить это решение будет сложнее, — отмечает издание.

Другой источник сообщил, что Байден, как ожидается, "включит потоки помощи", предоставив Украине значительное финансирование в последние недели перед выходом из Белого дома.

Также ожидается, что Стармер и Макрон обсудят последствия предстоящего президентства Дональда Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой напряженности с Европой.

Великобритания призывает США предоставить Украине разрешение на удары Storm Shadow по РФ

Во время выступления на конференции лейбористов в Ливерпуле Лемми отметил, что проблемы Украины в развязанной Россией против нее преступные войны станут более глубокими и серьезными, особенно в конце 2025 и в 2026 году.

Поэтому это критическое время для смелости, терпения и стойкости от имени поддерживающих Украину союзников, — отметил глава МИД Великобритании.

Он отметил, что руководство Украины вместе с партнерами обсуждают необходимую помощь кроме той, которая предоставляется чтобы не допустить прорыва линии фронта российскими оккупантами.

Я, как министр иностранных дел, конечно, не буду комментировать подробности операции, потому что это может только помочь Путину. Но между союзниками в режиме реального времени идет обсуждение того, как мы можем поддержать Украину в преддверии зимы, подчеркнул британский министр.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания просит у США разрешения Украине на удары Storm Shadow по РФ
Storm Shadow
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бербок поддержала удары Украины немецким оружием по территории РФ
Бербок поддержала удары Украины немецким оружием по территории РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Удары по РФ. Эстония призвала Запад снять запрет для Украины
Patriot

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?