Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 11 ноября проведут встречу. Там они планируют обсудить возможность убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине удары по ракетам Storm Shadow по целям в глубине территории РФ.
Главные тезисы
- Встреча Макрона и Стармера направлена на убеждение Байдена в разрешении ударов Украины по России.
- Украина стремится к использованию дальнобойных ракет Storm Shadow для атак вглубь территории РФ.
- Предоставление разрешения на удары по России до смены администрации может осложнить их отмену.
- Британия призывает США увеличить помощь Украине перед выходом Байдена из Белого дома.
Байден будут убеждать позволить Украине бить по РФ дальнобойными ракетами
Как отмечает издание, в Лондоне рассчитывают на то, что Байден наконец-то разрешит дальнобойные удары по территории России, чего Украина добивается уже несколько месяцев.
Обсуждение возможности запуска ракет Storm Shadow вглубь российской территории продолжалось уже несколько месяцев в закрытых кругах.
Как сообщается, в настоящее время Украине разрешено применять ракеты на территории России только в определенных ограниченных случаях, в частности, для ударов по силам, находящимся вблизи границы, однако конкретные договоренности никогда не были публично озвучены.
Украинский президент Владимир Зеленский уже долго призывает предоставить разрешение на дальнобойные удары вглубь России.
Другой источник сообщил, что Байден, как ожидается, "включит потоки помощи", предоставив Украине значительное финансирование в последние недели перед выходом из Белого дома.
Также ожидается, что Стармер и Макрон обсудят последствия предстоящего президентства Дональда Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой напряженности с Европой.
Великобритания призывает США предоставить Украине разрешение на удары Storm Shadow по РФ
Во время выступления на конференции лейбористов в Ливерпуле Лемми отметил, что проблемы Украины в развязанной Россией против нее преступные войны станут более глубокими и серьезными, особенно в конце 2025 и в 2026 году.
Он отметил, что руководство Украины вместе с партнерами обсуждают необходимую помощь кроме той, которая предоставляется чтобы не допустить прорыва линии фронта российскими оккупантами.
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