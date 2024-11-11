Макрон и Стармер хотят убедить Байдена позволить Украине бить вглубь РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 11 ноября проведут встречу. Там они планируют обсудить возможность убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине удары по ракетам Storm Shadow по целям в глубине территории РФ.

Байден будут убеждать позволить Украине бить по РФ дальнобойными ракетами

Как отмечает издание, в Лондоне рассчитывают на то, что Байден наконец-то разрешит дальнобойные удары по территории России, чего Украина добивается уже несколько месяцев.

Мы стремимся использовать время с максимальной эффективностью до 20 января (даты, когда Трамп станет президентом США), а не просто откладывать все действия до смены администрации, отметил представитель британского правительства в комментарии изданию. Поделиться

Обсуждение возможности запуска ракет Storm Shadow вглубь российской территории продолжалось уже несколько месяцев в закрытых кругах.

Как сообщается, в настоящее время Украине разрешено применять ракеты на территории России только в определенных ограниченных случаях, в частности, для ударов по силам, находящимся вблизи границы, однако конкретные договоренности никогда не были публично озвучены.

Украинский президент Владимир Зеленский уже долго призывает предоставить разрешение на дальнобойные удары вглубь России.

Если разрешение использования Storm Shadow на дальние дистанции будет выдано до вступления Дональда Трампа в должность, отменить это решение будет сложнее, — отмечает издание. Поделиться

Другой источник сообщил, что Байден, как ожидается, "включит потоки помощи", предоставив Украине значительное финансирование в последние недели перед выходом из Белого дома.

Также ожидается, что Стармер и Макрон обсудят последствия предстоящего президентства Дональда Трампа для Ближнего Востока и возможность торговой напряженности с Европой.

Великобритания призывает США предоставить Украине разрешение на удары Storm Shadow по РФ

Во время выступления на конференции лейбористов в Ливерпуле Лемми отметил, что проблемы Украины в развязанной Россией против нее преступные войны станут более глубокими и серьезными, особенно в конце 2025 и в 2026 году.

Поэтому это критическое время для смелости, терпения и стойкости от имени поддерживающих Украину союзников, — отметил глава МИД Великобритании. Поделиться

Он отметил, что руководство Украины вместе с партнерами обсуждают необходимую помощь кроме той, которая предоставляется чтобы не допустить прорыва линии фронта российскими оккупантами.