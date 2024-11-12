Это единственный путь. Макрон выдвинул жесткое требование относительно Украины

Французский лидер Эммануэль Макрон публично требует, чтобы никакие решения касательно будущего Украины никто не принимал без участия Украины.

Макрон встал на защиту Украины и ее прав

С заявлением по этому поводу президент Франции выступил после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Париже.

Он обратил внимание на то, что дальнейшая поддержка Украины должна стать приоритетом для всех ее союзников.

Кроме того, Эммануэль Макрон призвал международное сообщество не забывать о фактическом вступлении Северной Кореи в войну против Украины на стороне РФ.

Французский лидер подчеркнул, что это серьезная эскалация.

Для безопасности наших граждан нужны сильная Украина, сильная Европа и сильный Альянс. Мы продолжим призывать, чтобы НАТО и союзники оказывали всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Это единственный путь к переговорам. И хочу четко подчеркнуть, что ничего не должно решаться об Украине без украинцев и о Европе — без европейцев. Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам президента Франции, официальный Брюссель наконец-то должен признать, что Европа довольно долго не хотела брать на себя ответственность за свою безопасность.

На этом фоне Макрон напомнил о своей идее возобновления "стратегической автономии" Европы.

Как команда Макрона комментирует возвращение Трампа

Как считает глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, новый президент США Дональд Трамп не бросит Украину на произвол судьбы на фоне захватнической войны, которую ведет Россия.

По убеждению дипломата, лидер республиканцев "слишком мудр, чтобы согласиться на то, что станет самой большой территориальной аннексией за последние 75 лет".

(Он. — ред.) слишком мудр, чтобы забыть, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен за спинами украинцев и над головами европейцев. Это закрепило бы право сильнейшего с очень серьезными последствиями в Европе и других регионах мира, — отметил Борро. Поделиться

Что важно понимать, президент Франции Эммануэль Макрон одним из первых поздравил Дональда Трампа с возвращением в Белый дом, а также отметил, что рассчитывает на продуктивное сотрудничество.