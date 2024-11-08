Это решающий момент. Макрон обратился с призывом к ЕС

По мнению французского лидера Эмманюэля Макрона, Европейский союз не имеет права делегировать свою безопасность США на фоне всех вызовов на международной арене.
Главные тезисы
- Эмманюэль Макрон призывает ЕС к самостоятельности на мировой арене.
- Президент Франции уважает выбор американского народа.
- В решающий момент истории для Европы Макрон подчеркивает необходимость защищать интересы блока.
Макрон прокомментировал победу Трампа на выборах в США
Как считает президент Франции, возвращение Дональда Трампа в Белый дом — это "момент истории" для всей Европы.
Эммануэль Макрон также напомнил о том, что лидера республиканцев избрал американский народ и потому логично, что он будет в первую очередь защищать интересы американцев.
По словам французского лидера, это решающий момент в истории "для нас как европейцев".
Макрон призывает ЕС прекратить рассчитывать только на США
По убеждению Эммануэля Макрона, страны Европейского союза должны наконец-то начать писать собственную историю.
Кроме того, он призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы.
Стоит отметить, что 7 ноября в Венгрии лидеры Европейского Союза тайно обсуждали продолжение поддержки Украины, если Дональд Трамп все-таки заблокирует американскую помощь.
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