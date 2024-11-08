Это решающий момент. Макрон обратился с призывом к ЕС

По мнению французского лидера Эмманюэля Макрона, Европейский союз не имеет права делегировать свою безопасность США на фоне всех вызовов на международной арене.

Макрон прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Как считает президент Франции, возвращение Дональда Трампа в Белый дом — это "момент истории" для всей Европы.

Эммануэль Макрон также напомнил о том, что лидера республиканцев избрал американский народ и потому логично, что он будет в первую очередь защищать интересы американцев.

И это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет. Эммануэль Макрон Президент Франции

По словам французского лидера, это решающий момент в истории "для нас как европейцев".

Donald Trump was elected by Americans to defend the interests of Americans.



The question we, as Europeans, must ask ourselves is, are we ready to defend the interests of Europeans? pic.twitter.com/VYYltBZtb4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2024

Макрон призывает ЕС прекратить рассчитывать только на США

По сути, вопрос, на который мы должны ответить, заключается в том, хотим ли мы читать историю, написанную другими? Войны, начатые Владимиром Путиным, выборы в США, технологический и торговый выбор, сделанный китайцами, хотим ли мы писать нашу собственную историю? — поинтересовался президент Франции. Поделиться

По убеждению Эммануэля Макрона, страны Европейского союза должны наконец-то начать писать собственную историю.

Кроме того, он призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы.

Страны ЕС должны мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США. Эммануэль Макрон Президент США

Стоит отметить, что 7 ноября в Венгрии лидеры Европейского Союза тайно обсуждали продолжение поддержки Украины, если Дональд Трамп все-таки заблокирует американскую помощь.