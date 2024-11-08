Это решающий момент. Макрон обратился с призывом к ЕС
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Это решающий момент. Макрон обратился с призывом к ЕС

Макрон
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Источник:  online.ua

По мнению французского лидера Эмманюэля Макрона, Европейский союз не имеет права делегировать свою безопасность США на фоне всех вызовов на международной арене.

Главные тезисы

  • Эмманюэль Макрон призывает ЕС к самостоятельности на мировой арене.
  • Президент Франции уважает выбор американского народа.
  • В решающий момент истории для Европы Макрон подчеркивает необходимость защищать интересы блока.

Макрон прокомментировал победу Трампа на выборах в США

Как считает президент Франции, возвращение Дональда Трампа в Белый дом — это "момент истории" для всей Европы.

Эммануэль Макрон также напомнил о том, что лидера республиканцев избрал американский народ и потому логично, что он будет в первую очередь защищать интересы американцев.

И это законно, и это хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев... Я думаю, что это наш приоритет.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По словам французского лидера, это решающий момент в истории "для нас как европейцев".

Макрон призывает ЕС прекратить рассчитывать только на США

По сути, вопрос, на который мы должны ответить, заключается в том, хотим ли мы читать историю, написанную другими? Войны, начатые Владимиром Путиным, выборы в США, технологический и торговый выбор, сделанный китайцами, хотим ли мы писать нашу собственную историю? — поинтересовался президент Франции.

По убеждению Эммануэля Макрона, страны Европейского союза должны наконец-то начать писать собственную историю.

Кроме того, он призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы.

Страны ЕС должны мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент США

Стоит отметить, что 7 ноября в Венгрии лидеры Европейского Союза тайно обсуждали продолжение поддержки Украины, если Дональд Трамп все-таки заблокирует американскую помощь.

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