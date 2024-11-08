Европа не способна. Орбан сделал неоднозначное заявление о помощи Украине
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Европа не способна. Орбан сделал неоднозначное заявление о помощи Украине

Орбан
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Источник:  Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США при президентстве Дональда Трампа прекратят поддержку.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан выразил сомнения в способности Европы финансировать оборону Украины без поддержки США.
  • Украина нуждается в международной поддержке в условиях политических изменений и неопределенности на международной арене.
  • Орбан считает, что США могут прекратить поддержку Украины, что может повлечь за собой осложнения для безопасности и стабильности страны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский не получил подтверждения от Дональда Трампа о намерениях сократить поддержку Украины.
  • Европейский Совет готов сотрудничать с новой администрацией США по поддержке Украины в случае прекращения американской помощи.

Орбан усомнился в способности Европы помогать Украине без США

По словам Орбана, США вроде бы собираются "выйти" из войны, и если Трамп решит не поддерживать Украину, то ЕС не сможет самостоятельно финансировать такую помощь.

Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Он также сказал, что последние события подтвердили выводы его противоречивой июльской дипломатической миссии в Киев, Москву и Пекин и показали, что Украина "проигрывает войну".

Помощь ЕС Украине на фоне победы Трампа

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов активно сотрудничать с новой администрацией в США, в том числе и в вопросах продолжения поддержки Украины, поскольку ее отсутствие может послать плохой сигнал диктаторам всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября сказал, что не слышал, чтобы Дональд Трамп говорил о намерениях сократить поддержку Украины в случае победы на выборах. Однако риски есть, и у Украины есть внутренний план укрепления.

6 ноября стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает необходимое количество голосов избирателей, чтобы стать президентом во второй раз.

По подсчетам 99% голосов в «ключевом» штате Висконсин, Трамп получает 49,7% (1676450 голосов), а его главная оппонентка Камала Гаррис — 48,7% (1645283 голосов).

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