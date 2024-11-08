Европа не способна. Орбан сделал неоднозначное заявление о помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США при президентстве Дональда Трампа прекратят поддержку.

Орбан усомнился в способности Европы помогать Украине без США

По словам Орбана, США вроде бы собираются "выйти" из войны, и если Трамп решит не поддерживать Украину, то ЕС не сможет самостоятельно финансировать такую помощь.

Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он также сказал, что последние события подтвердили выводы его противоречивой июльской дипломатической миссии в Киев, Москву и Пекин и показали, что Украина "проигрывает войну".

Помощь ЕС Украине на фоне победы Трампа

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов активно сотрудничать с новой администрацией в США, в том числе и в вопросах продолжения поддержки Украины, поскольку ее отсутствие может послать плохой сигнал диктаторам всего мира.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября сказал, что не слышал, чтобы Дональд Трамп говорил о намерениях сократить поддержку Украины в случае победы на выборах. Однако риски есть, и у Украины есть внутренний план укрепления.

6 ноября стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает необходимое количество голосов избирателей, чтобы стать президентом во второй раз.