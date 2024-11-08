Европа не способна. Орбан сделал неоднозначное заявление о помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США при президентстве Дональда Трампа прекратят поддержку.
Главные тезисы
- Виктор Орбан выразил сомнения в способности Европы финансировать оборону Украины без поддержки США.
- Украина нуждается в международной поддержке в условиях политических изменений и неопределенности на международной арене.
- Орбан считает, что США могут прекратить поддержку Украины, что может повлечь за собой осложнения для безопасности и стабильности страны.
- Президент Украины Владимир Зеленский не получил подтверждения от Дональда Трампа о намерениях сократить поддержку Украины.
- Европейский Совет готов сотрудничать с новой администрацией США по поддержке Украины в случае прекращения американской помощи.
Орбан усомнился в способности Европы помогать Украине без США
По словам Орбана, США вроде бы собираются "выйти" из войны, и если Трамп решит не поддерживать Украину, то ЕС не сможет самостоятельно финансировать такую помощь.
Он также сказал, что последние события подтвердили выводы его противоречивой июльской дипломатической миссии в Киев, Москву и Пекин и показали, что Украина "проигрывает войну".
Помощь ЕС Украине на фоне победы Трампа
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов активно сотрудничать с новой администрацией в США, в том числе и в вопросах продолжения поддержки Украины, поскольку ее отсутствие может послать плохой сигнал диктаторам всего мира.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября сказал, что не слышал, чтобы Дональд Трамп говорил о намерениях сократить поддержку Украины в случае победы на выборах. Однако риски есть, и у Украины есть внутренний план укрепления.
6 ноября стало известно, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набирает необходимое количество голосов избирателей, чтобы стать президентом во второй раз.
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