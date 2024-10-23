Сделаем это снова. Орбан публично бросил вызов Евросоюзу
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Сделаем это снова. Орбан публично бросил вызов Евросоюзу

Орбан
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Источник:  Telex

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан набросился на официальный Брюссель с новыми громкими обвинениями. Это произошло в годовщину Венгерской революции.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан безосновательно сравнил ЕС с коммунистическим режимом 50-х годов.
  • Орбан видит "угрозу" государственной самостоятельности Венгрии со стороны Брюсселя.
  • Лидер Венгрии призывает венгров бороться с "вымышленным" им же врагом.

Орбан продолжает вести “холодную войну” с Евросоюзом

Венгерский лидер цинично начал сравнивать Европейский союз с коммунистическим режимом, с которым венгры боролись в 1956 году.

Более того, одиозный политик соврал, что давление блока на Будапешт постоянно усиливается.

По словам Виктора Орбана, для его народа ключевой урок 56-го года состоит в том, что "мы должны бороться только за одно — за Венгрию и венгерскую свободу".

Также премьер-министр Венгрии заявил, что независимая политика его страны якобы неприемлема для Брюсселя.

Именно поэтому Брюссель хочет избавиться от национального правительства Венгрии и навязать ей свое марионеточное правительство.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Орбан хочет превратить ЕС в врага в глазах венгров

По словам одиозного политика, по состоянию на сегодняшний день ключевой вопрос заключается в том, "будем ли мы подчиняться воле Брюсселя, ответим ли так, как венгры в 1956 году".

Он также подчеркнул, что венгры, мол, уже "сто раз доказали", что не боятся шантажа со стороны сильных мира сего.

Мы знаем, что они хотят отдать наших детей в жертву гендерным активистам, — придумывает Виктор Орбан.

Более того, венгерский лидер добавил, что в 1956 году среди венгров были единство и воля, но не хватало необходимой силы. Сейчас же есть сильное национальное единство и воля, сопровождающиеся силой.

Мы не допустим, чтобы Венгрию снова сделали марионеточным государством, вассалом Брюсселя. Им это не удастся, мы, венгры, сделаем это снова, — с бравадой заявил Орбан.

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