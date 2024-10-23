Сделаем это снова. Орбан публично бросил вызов Евросоюзу

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан набросился на официальный Брюссель с новыми громкими обвинениями. Это произошло в годовщину Венгерской революции.
Главные тезисы
- Виктор Орбан безосновательно сравнил ЕС с коммунистическим режимом 50-х годов.
- Орбан видит "угрозу" государственной самостоятельности Венгрии со стороны Брюсселя.
- Лидер Венгрии призывает венгров бороться с "вымышленным" им же врагом.
Орбан продолжает вести “холодную войну” с Евросоюзом
Венгерский лидер цинично начал сравнивать Европейский союз с коммунистическим режимом, с которым венгры боролись в 1956 году.
Более того, одиозный политик соврал, что давление блока на Будапешт постоянно усиливается.
По словам Виктора Орбана, для его народа ключевой урок 56-го года состоит в том, что "мы должны бороться только за одно — за Венгрию и венгерскую свободу".
Также премьер-министр Венгрии заявил, что независимая политика его страны якобы неприемлема для Брюсселя.
Орбан хочет превратить ЕС в врага в глазах венгров
По словам одиозного политика, по состоянию на сегодняшний день ключевой вопрос заключается в том, "будем ли мы подчиняться воле Брюсселя, ответим ли так, как венгры в 1956 году".
Он также подчеркнул, что венгры, мол, уже "сто раз доказали", что не боятся шантажа со стороны сильных мира сего.
Более того, венгерский лидер добавил, что в 1956 году среди венгров были единство и воля, но не хватало необходимой силы. Сейчас же есть сильное национальное единство и воля, сопровождающиеся силой.
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