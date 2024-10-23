Зробимо це знову. Орбан публічно кинув виклик Євросоюзу
Категорія
Політика
Дата публікації

Зробимо це знову. Орбан публічно кинув виклик Євросоюзу

Орбан
Джерело:  Telex

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан накинувся на офіційний Брюссель з новими гучними звинуваченнями. Це сталося в річницю Угорської революції.

Головні тези:

  • Віктор Орбан безпідставно порівняв ЄС з комуністичним режимом 50-х років.
  • Орбан вбачає “загрозу” державній самостійності Угорщини з боку Брюсселя.
  • Лідер Угорщини закликає угорців боротися з “вигаданим” ним же ворогом.

Орбан продовжує вести “холодну війну” з Євросоюзом

Угорський лідер цинічно почав порівнювати Європейський союз з комуністичним режимом, із яким угорці боролись у 1956 році,.

Ба більше, одіозний політик збрехав, що тиск блоку на Будапешт постійно посилюється.

За словами Віктора Орбана, для його народу ключовий урок 56-го року полягає в тому, що “ми повинні боротися тільки за одне — за Угорщину і угорську свободу".

Також прем’єр-міністр Угорщини заявив, що незалежна політика його країни нібито неприйнятною для Брюсселя.

Саме тому Брюссель хоче позбутися національного уряду Угорщини і нав'язати їй свій маріонетковий уряд.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Орбан хоче перетворити ЄС на ворога в очах угорців

За словами одіозного політика, станом на сьогодні ключове питання полягає в тому, "чи будемо ми підкорятися волі Брюсселя, чи відповімо так, як угорці в 1956 році".

Він також наголосив, що угорці, мовляв, вже "сто разів довели", що не бояться шантажу з боку сильних світу цього.

Ми знаємо, що вони хочуть віддати наших дітей на поталу гендерним активістам, — вигадує Віктор Орбан.

Ба більш, угорський лідер додав, що в 1956 році серед угорців була єдність і воля, але не вистачало необхідної сили. Нині ж є сильні національна єдність і воля, які супроводжуються силою. "

Ми не допустимо, щоб Угорщину знову зробили маріонетковою державою, васалом Брюсселя. Їм це не вдасться, ми, угорці, зробимо це знову, — з бравадою заявив Орбан.

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