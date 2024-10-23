Зробимо це знову. Орбан публічно кинув виклик Євросоюзу

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан накинувся на офіційний Брюссель з новими гучними звинуваченнями. Це сталося в річницю Угорської революції.
Головні тези:
- Віктор Орбан безпідставно порівняв ЄС з комуністичним режимом 50-х років.
- Орбан вбачає “загрозу” державній самостійності Угорщини з боку Брюсселя.
- Лідер Угорщини закликає угорців боротися з “вигаданим” ним же ворогом.
Орбан продовжує вести “холодну війну” з Євросоюзом
Угорський лідер цинічно почав порівнювати Європейський союз з комуністичним режимом, із яким угорці боролись у 1956 році,.
Ба більше, одіозний політик збрехав, що тиск блоку на Будапешт постійно посилюється.
За словами Віктора Орбана, для його народу ключовий урок 56-го року полягає в тому, що “ми повинні боротися тільки за одне — за Угорщину і угорську свободу".
Також прем’єр-міністр Угорщини заявив, що незалежна політика його країни нібито неприйнятною для Брюсселя.
Орбан хоче перетворити ЄС на ворога в очах угорців
За словами одіозного політика, станом на сьогодні ключове питання полягає в тому, "чи будемо ми підкорятися волі Брюсселя, чи відповімо так, як угорці в 1956 році".
Він також наголосив, що угорці, мовляв, вже "сто разів довели", що не бояться шантажу з боку сильних світу цього.
Ба більш, угорський лідер додав, що в 1956 році серед угорців була єдність і воля, але не вистачало необхідної сили. Нині ж є сильні національна єдність і воля, які супроводжуються силою. "
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