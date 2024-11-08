Європа не здатна. Орбан зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США за президентства Дональда Трампа припинять підтримку.
Головні тези:
- Віктор Орбан висловив сумніви у здатності Європи фінансувати оборону України без підтримки США.
- Європейська Рада готова співпрацювати з новою адміністрацією США щодо підтримки України в умовах можливого припинення американської допомоги.
- Президент України Володимир Зеленський не підтвердив інформацію про наміри Дональда Трампа щодо скорочення підтримки України у разі перемоги. Проте Україна має плани по зміцненню своєї обороноздатності.
- Україна потребує міжнародної підтримки в умовах політичних змін та невизначеності на міжнародній арені.
- Важливо розуміти можливі наслідки зменшення американської допомоги для безпеки та стабільності України на міжнародній політичній сцені.
Орбан засумнівався у здатності Європи допомагати Україні без США
За словами Орбана, США нібито збираються "вийти" з війни, і якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то ЄС не зможе самостійно фінансувати таку допомогу.
Він також сказав, що останні події підтвердили висновки його суперечливої липневої дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіна та показали, що Україна "програє війну".
Допомога ЄС Україні на тлі перемоги Трампа
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий активно співпрацювати з новою адміністрацією в США, зокрема і в питаннях продовження підтримки України, оскільки її відсутність може надіслати поганий сигнал диктаторам усього світу.
Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня сказав, що не чув, щоб Дональд Трамп говорив про наміри скоротити підтримку України у разі перемоги на виборах. Проте ризики є, і Україна має внутрішній план зміцнення.
6 листопада стало відомо, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набирає необхідну кількість голосів виборців, щоб удруге стати президентом.
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