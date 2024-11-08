Європа не здатна. Орбан зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США за президентства Дональда Трампа припинять підтримку.

Орбан засумнівався у здатності Європи допомагати Україні без США

За словами Орбана, США нібито збираються "вийти" з війни, і якщо Трамп вирішить не підтримувати Україну, то ЄС не зможе самостійно фінансувати таку допомогу.

Американці збираються вийти з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Він також сказав, що останні події підтвердили висновки його суперечливої ​​липневої дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіна та показали, що Україна "програє війну".

Допомога ЄС Україні на тлі перемоги Трампа

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що ЄС готовий активно співпрацювати з новою адміністрацією в США, зокрема і в питаннях продовження підтримки України, оскільки її відсутність може надіслати поганий сигнал диктаторам усього світу.

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня сказав, що не чув, щоб Дональд Трамп говорив про наміри скоротити підтримку України у разі перемоги на виборах. Проте ризики є, і Україна має внутрішній план зміцнення.

6 листопада стало відомо, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набирає необхідну кількість голосів виборців, щоб удруге стати президентом.