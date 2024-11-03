Європі доведеться це зробити. Орбан виступив з новою заявою щодо України

Ми (в Європі) повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, а й бачу цифри в цьому напрямку, ... якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане виступати за мир, то Європа не зможе залишатися “провоєною”, — цинічно заявив глава уряду Угорщини.