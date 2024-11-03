Європі доведеться це зробити. Орбан виступив з новою заявою щодо України

Угорський лідер Віктор Орбан почав лякати Євросоюз поверненням Дональда Трампа у Білий дім. На його переконання, ЄС буде змушений переглянути свою підтримку України, якщо республіканець переможе.
Головні тези:
- Віктор Орбан стверджує, що перемога Трампа може призвести до перегляду політики ЄС стосовно України.
- Він також додав, що Європа буде змушена адаптуватися до “мирної” стратегії республіканця.
- Британська компанія Focaldata вирішила дізнатися, хто стане новим президентом США.
Орбан натякає, що ЄС буде дуже складно у разі перемоги Трампа
На переконання поплічника Володимира Путіна, Європа не здатна "самотужки нести тягар війни".
Він також озвучив прогноз, що Дональд Трампа одразу розпочне перемовини щодо мирного врегулювання для України.
Окрім того, Віктор Орбан додав, що Камалі Гарріс не вдасться стати новою президенткою США.
Як стверджує Віктор Орбан, наступного тижня саме Україна стане головною темою зустрічей європейських лідерів у Будапешті.
Хто стане новим президентом США?
Відповідь на це запитання вирішила знайти відома британська соціологічна компанія Focaldata.
З цією метою вона використала власну технологію опитування з величезною вибіркою.
ЇЇ результати вказують на те, що наразі у Камали Гарріс більше шансів стати новою американською лідеркою.
Що важливо розуміти, учасниками опитування стала 31 тисяча виборців по всій території США.
Що цікаво, раніше у цьому опитуванні лідирував винятково Трамп, однак зараз ситуація різко змінилася.
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