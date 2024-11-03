Європі доведеться це зробити. Орбан виступив з новою заявою щодо України
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Європі доведеться це зробити. Орбан виступив з новою заявою щодо України

Орбан
Джерело:  Reuters

Угорський лідер Віктор Орбан почав лякати Євросоюз поверненням Дональда Трампа у Білий дім. На його переконання, ЄС буде змушений переглянути свою підтримку України, якщо республіканець переможе.

Головні тези:

  • Віктор Орбан стверджує, що перемога Трампа може призвести до перегляду політики ЄС стосовно України.
  • Він також додав, що Європа буде змушена адаптуватися до “мирної” стратегії республіканця.
  • Британська компанія Focaldata вирішила дізнатися, хто стане новим президентом США.

Орбан натякає, що ЄС буде дуже складно у разі перемоги Трампа

На переконання поплічника Володимира Путіна, Європа не здатна "самотужки нести тягар війни".

Він також озвучив прогноз, що Дональд Трампа одразу розпочне перемовини щодо мирного врегулювання для України.

Окрім того, Віктор Орбан додав, що Камалі Гарріс не вдасться стати новою президенткою США.

Ми (в Європі) повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, а й бачу цифри в цьому напрямку, ... якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане виступати за мир, то Європа не зможе залишатися “провоєною”, — цинічно заявив глава уряду Угорщини.

Як стверджує Віктор Орбан, наступного тижня саме Україна стане головною темою зустрічей європейських лідерів у Будапешті.

Якщо американці переходять до миру, то і нам потрібно адаптуватися, і саме це ми будемо обговорювати в Будапешті, — заявив поплічник Путіна.

Хто стане новим президентом США?

Відповідь на це запитання вирішила знайти відома британська соціологічна компанія Focaldata.

З цією метою вона використала власну технологію опитування з величезною вибіркою.

ЇЇ результати вказують на те, що наразі у Камали Гарріс більше шансів стати новою американською лідеркою.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, учасниками опитування стала 31 тисяча виборців по всій території США.

Поєднуючи результати MRP-опитування із результатами свого масштабного онлайн-опитування в "хитких" штатах, Focaldata оцінює, що Гарріс, ймовірно, переможе у Мічигані з перевагою майже в 5 пунктів, у Неваді — з перевагою у близько двох пунктів, і з невеликою перевагою в Пенсільванії та Вісконсині.

Що цікаво, раніше у цьому опитуванні лідирував винятково Трамп, однак зараз ситуація різко змінилася.

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