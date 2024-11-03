Венгерский лидер Виктор Орбан начал пугать Евросоюз возвращением Дональда Трампа в Белый дом. По его мнению, ЕС будет вынужден пересмотреть свою поддержку Украины, если республиканец победит.

Орбан намекает, что ЕС будет очень сложно в случае победы Трампа

По убеждению приспешника Владимира Путина, Европа не способна "самостоятельно нести бремя войны".

Он также озвучил прогноз, что Дональд Трампа сразу же начнет переговоры о мирном урегулировании для Украины.

Кроме того, Виктор Орбан добавил, что Камале Харрис не удастся стать новым лидером США.

Мы (в Европе) должны осознать, что если в Америке будет президент, выступающий за мир, во что я не только верю, но и вижу цифры в этом направлении… если произойдет то, чего мы ожидаем, и Америка станет выступать за мир, Европа не сможет оставаться "провоенной", — цинично заявил глава правительства Венгрии. Поделиться

Как утверждает Виктор Орбан, на следующей неделе именно Украина станет главной темой встреч европейских лидеров в Будапеште.

Если американцы переходят к миру, то и нам нужно адаптироваться, и именно это мы будем обсуждать в Будапеште, — заявил приспешник Путина. Поделиться

Кто станет новым президентом США?

Ответ на этот вопрос решил найти известная британская социологическая компания Focaldata.

С этой целью она использовала свою технологию опроса с огромной выборкой.

Его результаты указывают на то, что сейчас у Камалы Харрис больше шансов стать новым американским лидером.

Фото: скриншот

Что важно понимать, участниками опроса стала 31 тысяча избирателей по всей территории США.

Сочетая результаты MRP-опроса с результатами своего масштабного онлайн-опроса в "шатких" штатах, Focaldata оценивает, что Харрис, вероятно, победит в Мичигане с преимуществом почти в 5 пунктов, в Неваде — с преимуществом около двух пунктов, и с небольшим преимуществом в Пенсильвании и Висконсине. Поделиться

Что интересно, раньше в этом опросе лидировал исключительно Трамп, однако сейчас ситуация резко изменилась.