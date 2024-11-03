Европе придется это сделать. Орбан выступил с новым заявлением касательно Украины

Венгерский лидер Виктор Орбан начал пугать Евросоюз возвращением Дональда Трампа в Белый дом. По его мнению, ЕС будет вынужден пересмотреть свою поддержку Украины, если республиканец победит.
Главные тезисы
- Виктор Орбан утверждает, что победа Трампа может привести к пересмотру политики ЕС по отношению к Украине.
- Он также добавил, что Европа будет вынуждена адаптироваться к “мирной” стратегии республиканца.
- Британская компания Focaldata решила узнать, кто станет новым президентом США.
Орбан намекает, что ЕС будет очень сложно в случае победы Трампа
По убеждению приспешника Владимира Путина, Европа не способна "самостоятельно нести бремя войны".
Он также озвучил прогноз, что Дональд Трампа сразу же начнет переговоры о мирном урегулировании для Украины.
Кроме того, Виктор Орбан добавил, что Камале Харрис не удастся стать новым лидером США.
Как утверждает Виктор Орбан, на следующей неделе именно Украина станет главной темой встреч европейских лидеров в Будапеште.
Кто станет новым президентом США?
Ответ на этот вопрос решил найти известная британская социологическая компания Focaldata.
С этой целью она использовала свою технологию опроса с огромной выборкой.
Его результаты указывают на то, что сейчас у Камалы Харрис больше шансов стать новым американским лидером.
Что важно понимать, участниками опроса стала 31 тысяча избирателей по всей территории США.
Что интересно, раньше в этом опросе лидировал исключительно Трамп, однако сейчас ситуация резко изменилась.
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