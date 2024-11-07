Орбан заявив про "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом — деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зокрема Орбан стверджує про "великі плани на майбутнє".
Головні тези:
- Віктор Орбан відзначив важливість телефонної розмови з президентом Трампом та висловив оптимістичні плани на майбутнє.
- Підтримуючи Трампа, Орбан підкреслює свою проросійську позицію та сподівається на спільні перемоги.
- Угорський прем'єр привітав Трампа з перемогою ще до офіційного оголошення результатів та висловив величезну підтримку.
- Для Орбана ця перемога Трампа є важливим віддзеркаленням політичних процесів в США та має глобальне значення.
Орбан зателефонував Трампу після його перемоги на виборах
Віктор Орбан розповів, що вперше поговорив з Трампом після президентських виборів у США.
Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024
Орбан привітав Трампа з перемогою
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан одним з перших привітав республіканця Дональда Трампа з “перемогою” на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати. До цих вітань неочікувано приєднався французький лідер Еммануель Макрон.
На переконання очільника уряду Угорщини, це "найбільше повернення в політичній історії США".
Що важливо розуміти, Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, багато разів давав зрозуміти, що підтримує саме Трампа у президентських перегонах у США.
Окрім того, політик стверджував, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо республіканець знову очолить Білий дім.
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