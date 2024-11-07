Орбан заявив про "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом — деталі
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Орбан заявив про "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом — деталі

Орбан заявив про "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом — деталі
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Джерело:  online.ua

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зокрема Орбан стверджує про "великі плани на майбутнє".

Головні тези:

  • Віктор Орбан відзначив важливість телефонної розмови з президентом Трампом та висловив оптимістичні плани на майбутнє.
  • Підтримуючи Трампа, Орбан підкреслює свою проросійську позицію та сподівається на спільні перемоги.
  • Угорський прем'єр привітав Трампа з перемогою ще до офіційного оголошення результатів та висловив величезну підтримку.
  • Для Орбана ця перемога Трампа є важливим віддзеркаленням політичних процесів в США та має глобальне значення.

Орбан зателефонував Трампу після його перемоги на виборах

Віктор Орбан розповів, що вперше поговорив з Трампом після президентських виборів у США.

Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє! — поділився угорський прем’єр.

Орбан привітав Трампа з перемогою

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан одним з перших привітав республіканця Дональда Трампа з “перемогою” на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати. До цих вітань неочікувано приєднався французький лідер Еммануель Макрон.

На переконання очільника уряду Угорщини, це "найбільше повернення в політичній історії США".

Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу!

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, багато разів давав зрозуміти, що підтримує саме Трампа у президентських перегонах у США.

Окрім того, політик стверджував, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо республіканець знову очолить Білий дім.

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