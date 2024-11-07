Орбан заявив про "великі плани на майбутнє" після розмови з Трампом — деталі

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Зокрема Орбан стверджує про "великі плани на майбутнє".

Орбан зателефонував Трампу після його перемоги на виборах

Віктор Орбан розповів, що вперше поговорив з Трампом після президентських виборів у США.

Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє! — поділився угорський прем’єр. Поширити

Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Орбан привітав Трампа з перемогою

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан одним з перших привітав республіканця Дональда Трампа з “перемогою” на президентських виборах, не чекаючи на офіційні результати. До цих вітань неочікувано приєднався французький лідер Еммануель Макрон.

На переконання очільника уряду Угорщини, це "найбільше повернення в політичній історії США".

Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу! Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Що важливо розуміти, Віктор Орбан, який відомий своєю проросійською позицією, багато разів давав зрозуміти, що підтримує саме Трампа у президентських перегонах у США.