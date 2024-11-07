Орбан заявил о "больших планах на будущее" после разговора с Трампом — детали
Категория
Мир
Дата публикации

Орбан заявил о "больших планах на будущее" после разговора с Трампом — детали

Орбан заявил о "больших планах на будущее" после разговора с Трампом — детали
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Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. В частности, Орбан утверждает о "больших планах на будущее".

Главные тезисы

  • Виктор Орбан выразил оптимистические планы на будущее после телефонного разговора с Дональдом Трампом.
  • Орбан поддерживает Трампа из-за их общих взглядов и надежд на совместные успехи, подчеркивая свою пророссийскую позицию.
  • Венгерский премьер поздравил Трампа с победой на выборах До объявления официальных результатов и показал огромную поддержку.
  • Для Орбана победа Трампа имеет важное значение и отражает глобальные политические процессы.
  • Орбан выразил уверенность в больших планах на будущее и встрече с Трампом, обозначив ее глобальное значение.

Орбан позвонил по телефону Трампу после его победы на выборах

Виктор Орбан рассказал, что впервые побеседовал с Трампом после президентских выборов в США.

Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее! — поделился венгерский премьер.

Орбан поздравил Трампа с победой

Премьер Венгрии Виктор Орбан одним из первых поздравил республиканца Дональда Трампа с "победой" на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. К этим приветствиям неожиданно присоединился французский лидер Эммануэль Макрон.

По убеждению главы правительства Венгрии, это "наибольшее возвращение в политической истории США".

Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужна победа всему миру!

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, много раз давал понять, что поддерживает именно Трампа в президентской гонке в США.

Кроме того, политик утверждал, что откроет несколько бутылок шампанского, если республиканец снова возглавит Белый дом.

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