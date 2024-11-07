Орбан заявил о "больших планах на будущее" после разговора с Трампом — детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. В частности, Орбан утверждает о "больших планах на будущее".

Орбан позвонил по телефону Трампу после его победы на выборах

Виктор Орбан рассказал, что впервые побеседовал с Трампом после президентских выборов в США.

Звонок из Мар-а-Лаго. Только что имел первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее! — поделился венгерский премьер. Поделиться

Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024

Орбан поздравил Трампа с победой

Премьер Венгрии Виктор Орбан одним из первых поздравил республиканца Дональда Трампа с "победой" на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. К этим приветствиям неожиданно присоединился французский лидер Эммануэль Макрон.

По убеждению главы правительства Венгрии, это "наибольшее возвращение в политической истории США".

Поздравляем президента Дональда Трампа с огромной победой. Очень нужна победа всему миру! Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Что важно понимать, Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, много раз давал понять, что поддерживает именно Трампа в президентской гонке в США.