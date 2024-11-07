Орбан заявил о "больших планах на будущее" после разговора с Трампом — детали

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. В частности, Орбан утверждает о "больших планах на будущее".
Главные тезисы
- Виктор Орбан выразил оптимистические планы на будущее после телефонного разговора с Дональдом Трампом.
- Орбан поддерживает Трампа из-за их общих взглядов и надежд на совместные успехи, подчеркивая свою пророссийскую позицию.
- Венгерский премьер поздравил Трампа с победой на выборах До объявления официальных результатов и показал огромную поддержку.
- Для Орбана победа Трампа имеет важное значение и отражает глобальные политические процессы.
- Орбан выразил уверенность в больших планах на будущее и встрече с Трампом, обозначив ее глобальное значение.
Орбан позвонил по телефону Трампу после его победы на выборах
Виктор Орбан рассказал, что впервые побеседовал с Трампом после президентских выборов в США.
Mar-a-Lago calling. Just had my first phone conversation with President @realDonaldTrump since the elections. We have big plans for the future!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024
Орбан поздравил Трампа с победой
Премьер Венгрии Виктор Орбан одним из первых поздравил республиканца Дональда Трампа с "победой" на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. К этим приветствиям неожиданно присоединился французский лидер Эммануэль Макрон.
По убеждению главы правительства Венгрии, это "наибольшее возвращение в политической истории США".
Что важно понимать, Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, много раз давал понять, что поддерживает именно Трампа в президентской гонке в США.
Кроме того, политик утверждал, что откроет несколько бутылок шампанского, если республиканец снова возглавит Белый дом.
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