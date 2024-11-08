Це вирішальний момент. Макрон звернувся з закликом до ЄС

На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, Європейський союз не має права делегувати свою безпеку США на тлі усіх викликів на міжнародній арені.
Головні тези:
- Емманюель Макрон закликає ЄС до самостійності на світовій арені.
- Президент Франції поважає вибір американського народу.
- У вирішальний момент історії для Європи Макрон наголошує на необхідності захищати інтереси блоку.
Макрон прокоментував перемогу Трампа на виборах у США
Як вважає президент Франції, повернення Дональда Трампа у Білий дім — це "момент історії" для усієї Європи.
Еммануель Макрон також нагадав про те, що лідера республіканців обрав американський народ й тому логічно, що він насамперед захищатиме інтереси американців.
За словами французького лідера, це вирішальний момент в історії "для нас як європейців".
Макрон закликає ЄС припинити розраховувати лише на США
На переконання Еммануеля Макрона, країни Європейського союзу повинні нарешті почати писати власну історію.
Окрім того, він закликав "діяти та захищати" національні, економічні та стратегічні інтереси Європи.
Варто також зазначити, що 7 листопада в Угорщині лідери Європейського Союзу таємно обговорювали продовження підтримки України, якщо Дональд Трамп все-таки заблокує американську допомогу.
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