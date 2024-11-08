Це вирішальний момент. Макрон звернувся з закликом до ЄС

На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, Європейський союз не має права делегувати свою безпеку США на тлі усіх викликів на міжнародній арені.

Макрон прокоментував перемогу Трампа на виборах у США

Як вважає президент Франції, повернення Дональда Трампа у Білий дім — це "момент історії" для усієї Європи.

Еммануель Макрон також нагадав про те, що лідера республіканців обрав американський народ й тому логічно, що він насамперед захищатиме інтереси американців.

І це законно, і це добре. Питання в тому, чи ми готові захищати інтереси європейців... Я думаю, що це наш пріоритет. Еммануель Макрон Президент Франції

За словами французького лідера, це вирішальний момент в історії "для нас як європейців".

Donald Trump was elected by Americans to defend the interests of Americans.



The question we, as Europeans, must ask ourselves is, are we ready to defend the interests of Europeans? pic.twitter.com/VYYltBZtb4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2024

Макрон закликає ЄС припинити розраховувати лише на США

По суті, питання, на яке ми повинні відповісти, полягає в тому, чи хочемо ми читати історію, написану іншими? Війни, розпочаті Владіміром Путіним, вибори в США, технологічний і торгівельний вибір, зроблений китайцями, чи ми хочемо писати нашу власну історію? — поцікавився президент Франції. Поширити

На переконання Еммануеля Макрона, країни Європейського союзу повинні нарешті почати писати власну історію.

Окрім того, він закликав "діяти та захищати" національні, економічні та стратегічні інтереси Європи.

Країни ЄС мають мислити "як незалежна держава" та повернути контроль, припинивши делегувати захист США. Еммануель Макрон Президент США

Варто також зазначити, що 7 листопада в Угорщині лідери Європейського Союзу таємно обговорювали продовження підтримки України, якщо Дональд Трамп все-таки заблокує американську допомогу.