Переговоры Шольца и Путина. Что на самом деле задумал диктатор

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы добиться от европейских лидеров выгодных решений для России, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом. К такому выводу пришли американские аналитики.

Зачем Путину переговоры с Шольцом

Как уже упоминалось ранее, 15 ноября российский диктатор неожиданно провел для всех телефонные переговоры с немецким лидером Олафом Шольцем.

Во время них он традиционно повторил несколько информационных нарративов Кремля, направленных на то, чтобы повлиять на немецкое правительство и другие западные государства с целью подтолкнуть Украину к преждевременным мирным переговорам.

Команда ISW обращает внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал звонок Шольца-Путина "ящиком Пандоры".

По убеждению главы государства, этот звонок помогает диктатору достичь его ключевых целей: уменьшить свою изоляцию на международной арене и провести переговоры на желаемых для России условиях.

Кремль усиливает кампанию рефлекторного давления, направленную на то, чтобы повлиять на принятие решений на Западе в пользу России накануне или вместо возможных предстоящих переговоров по урегулированию войны. Поделиться

Путин пытается добиться уступок от Европы

Как известно, официальная Москва подтвердила свое нежелание идти на компромисс по условиям любых возможных предстоящих переговоров.

В Кремле никогда не скрывали, что полная капитуляция Украины — цель Путина, которая остается неизменной.

Владимир Путин хочет воспользоваться неопределенностью будущей политики Дональда Трампа в отношении Украины, усиливая свою кампанию рефлекторного давления против европейских союзников Украины.