Переговоры Шольца и Путина. Что на самом деле задумал диктатор
Категория
Политика
Дата публикации

Переговоры Шольца и Путина. Что на самом деле задумал диктатор

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  ISW

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы добиться от европейских лидеров выгодных решений для России, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом. К такому выводу пришли американские аналитики.

Главные тезисы

  • Путин активно пытается повлиять на решение европейских лидеров в пользу России.
  • Его стратегия заключается в уменьшении международной изоляции, проведении переговоров на выгодных условиях и подталкивании Украины к преждевременным мирным переговорам.
  • Владимир Зеленский уже отреагировал на действия Путина.

Зачем Путину переговоры с Шольцом

Как уже упоминалось ранее, 15 ноября российский диктатор неожиданно провел для всех телефонные переговоры с немецким лидером Олафом Шольцем.

Во время них он традиционно повторил несколько информационных нарративов Кремля, направленных на то, чтобы повлиять на немецкое правительство и другие западные государства с целью подтолкнуть Украину к преждевременным мирным переговорам.

Команда ISW обращает внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал звонок Шольца-Путина "ящиком Пандоры".

По убеждению главы государства, этот звонок помогает диктатору достичь его ключевых целей: уменьшить свою изоляцию на международной арене и провести переговоры на желаемых для России условиях.

Кремль усиливает кампанию рефлекторного давления, направленную на то, чтобы повлиять на принятие решений на Западе в пользу России накануне или вместо возможных предстоящих переговоров по урегулированию войны.

Путин пытается добиться уступок от Европы

Как известно, официальная Москва подтвердила свое нежелание идти на компромисс по условиям любых возможных предстоящих переговоров.

В Кремле никогда не скрывали, что полная капитуляция Украины — цель Путина, которая остается неизменной.

Владимир Путин хочет воспользоваться неопределенностью будущей политики Дональда Трампа в отношении Украины, усиливая свою кампанию рефлекторного давления против европейских союзников Украины.

Высокопоставленные российские чиновники, включая секретаря Совбеза Сергея Шойгу и министра обороны Андрея Белоусова, в частности, использовали телефонные звонки с западными политическими и военными чиновниками для продвижения кремлевских информационных нарративов.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Проклятая война. Жители Курщины обратились к Путину с требованием
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц смог договориться о переговорах с Путиным
Шольц и Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц призвал Путина прекратить войну России против Украины ― подробности разговора
Шольц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?