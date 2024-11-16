Переговоры Шольца и Путина. Что на самом деле задумал диктатор

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы добиться от европейских лидеров выгодных решений для России, пока Дональд Трамп не вернулся в Белый дом. К такому выводу пришли американские аналитики.
Главные тезисы
- Путин активно пытается повлиять на решение европейских лидеров в пользу России.
- Его стратегия заключается в уменьшении международной изоляции, проведении переговоров на выгодных условиях и подталкивании Украины к преждевременным мирным переговорам.
- Владимир Зеленский уже отреагировал на действия Путина.
Зачем Путину переговоры с Шольцом
Как уже упоминалось ранее, 15 ноября российский диктатор неожиданно провел для всех телефонные переговоры с немецким лидером Олафом Шольцем.
Во время них он традиционно повторил несколько информационных нарративов Кремля, направленных на то, чтобы повлиять на немецкое правительство и другие западные государства с целью подтолкнуть Украину к преждевременным мирным переговорам.
Команда ISW обращает внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский назвал звонок Шольца-Путина "ящиком Пандоры".
По убеждению главы государства, этот звонок помогает диктатору достичь его ключевых целей: уменьшить свою изоляцию на международной арене и провести переговоры на желаемых для России условиях.
Путин пытается добиться уступок от Европы
Как известно, официальная Москва подтвердила свое нежелание идти на компромисс по условиям любых возможных предстоящих переговоров.
В Кремле никогда не скрывали, что полная капитуляция Украины — цель Путина, которая остается неизменной.
Владимир Путин хочет воспользоваться неопределенностью будущей политики Дональда Трампа в отношении Украины, усиливая свою кампанию рефлекторного давления против европейских союзников Украины.
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