Переговори Шольца та Путіна. Що насправді замислив диктатор
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Переговори Шольца та Путіна. Що насправді замислив диктатор

Путін
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Джерело:  ISW

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін наразі робить усе можливе, щоб добитися від європейських лідерів вигідних рішень для Росії, поки Дональд Трамп не повернувся у Білий дім. До такого висновку дійшли американські аналітики.

Головні тези:

  • Путін активно намагається вплинути на рішення європейських лідерів на користь Росії.
  • Його стратегія полягає в зменшенні міжнародної ізоляції, проведенні переговорів на вигідних умовах та підштовхування України до передчасних мирних переговорів.
  • Володимир Зеленський уже відреагував на дії Путіна.

Для чого Путіну переговори з Шольцом

Як уже згадувалося раніше, 15 листопада російський диктатор неочікувано для всіх провів телефонні перемовини з німецьким лідером Олафом Шольцем.

Під час них він традиційно повторив кілька інформаційних наративів Кремля, спрямованих на те, щоб вплинути на німецький уряд та інші західні держави з метою підштовхнути Україну до передчасних “мирних переговорів”.

Команда ISW звертає увагу на те, що український лідер Володимир Зеленський назвав дзвінок Шольца-Путіна "скринею Пандори".

На переконання глави держави, цей дзвінок допомагає диктатору досягти його ключових цілей: зменшити свою ізоляцію в міжнародному співтоваристві та провести переговори на бажаних для Росії умовах, "які ні до чого не призведуть".

Кремль посилює кампанію рефлекторного тиску, спрямовану на те, щоб вплинути на прийняття рішень на Заході на користь Росії напередодні або замість можливих майбутніх переговорів про врегулювання війни.

Путін намагається добитися поступок від Європи

Як відомо, офіційна Москва підтвердила своє небажання йти на компроміс щодо умов будь-яких можливих майбутніх переговорів.

У Кремлі ніколи не приховували, що повна капітуляція України — це мета Путіна, яка залишається незмінною.

Володимир Путін хоче скористатися невизначеністю щодо майбутньої політики Дональда Трампа стосовно України, посилюючи свою кампанію рефлекторного тиску проти європейських союзників України".

Високопоставлені російські чиновники, включаючи секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу та міністра оборони Андрія Бєлоусова, зокрема, використовували телефонні дзвінки із західними політичними та військовими посадовцями для просування кремлівських інформаційних наративів.

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