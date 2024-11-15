Проклята війна. Мешканці Курщини звернулися до Путіна з вимогою

Кілька десятків російських біженців з села Ольгівка Курської області записали відеозвернення до нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, під час якого вони почали вимагати у диктатора закінчити загарбницьку війну проти Україну.

Російські біженці нарешті усвідомили, що таке війна

Варто зазначити, що відеозвернення росіян до їхнього диктатора триває майже 7 хвилин.

За цей час мешканці Курщини, які були змушені покинути свої домівки через путінську війну проти України, скаржилися на все, що їм довелося пережити.

За словами біженців, 6 серпня їхнє життя розділилося на “до”, коли в їхньому селі була “суєта” та “бєрьози радовалі глаз”, і “після” — тоді вони опинилися у фільмі жахів.

Вони також бідкають, що евакуації з Ольгівки не було. Одні там залишилися, бо думали, що все це буде тривати 2-3 дня. Хтось з них загинув або зник безвісти.

Інші виїхали і тепер вони «бомжі» — квартири їм не здають, на роботу не беруть, виплат не вистачає.

На цьому тлі росіяни вимагають у Путіна нарешті “розібратися у цій ситуації”.

Володимире Володимировичу, ми просимо вас закінчити цю прокляту війну! — благають мешканці Курської області. Поширити

Чому Україна розпочала Курську операцію

Уже понад 3 місяці триває успішна операція Сил оборони України у Курській області Росії, де вдалося взяти під контроль значну частину території ворога.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у травні 2024 року розвідка України попередила про намір РФ розпочати наступ на Сумському напрямку з Курської області.

Росія планувала створити так звану “буферної зони” на півночі нашої країни. Ба більше вказано, що це мало бути продовженням російської операції на Харківському напрямку.