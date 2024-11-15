Проклята війна. Мешканці Курщини звернулися до Путіна з вимогою

Кілька десятків російських біженців з села Ольгівка Курської області записали відеозвернення до нелегітимного президента РФ Володимира Путіна, під час якого вони почали вимагати у диктатора закінчити загарбницьку війну проти Україну.
Головні тези:
- Російські біженці усвідомили страшні наслідки війни, лише покинувши свої домівки.
- Успішна операція Сил оборони України в Курській області є відповіддю на намір РФ розпочати наступ на українські території.
- Україна взяла під контроль значну частину території ворога.
Російські біженці нарешті усвідомили, що таке війна
Варто зазначити, що відеозвернення росіян до їхнього диктатора триває майже 7 хвилин.
За цей час мешканці Курщини, які були змушені покинути свої домівки через путінську війну проти України, скаржилися на все, що їм довелося пережити.
За словами біженців, 6 серпня їхнє життя розділилося на “до”, коли в їхньому селі була “суєта” та “бєрьози радовалі глаз”, і “після” — тоді вони опинилися у фільмі жахів.
Вони також бідкають, що евакуації з Ольгівки не було. Одні там залишилися, бо думали, що все це буде тривати 2-3 дня. Хтось з них загинув або зник безвісти.
Інші виїхали і тепер вони «бомжі» — квартири їм не здають, на роботу не беруть, виплат не вистачає.
На цьому тлі росіяни вимагають у Путіна нарешті “розібратися у цій ситуації”.
Чому Україна розпочала Курську операцію
Уже понад 3 місяці триває успішна операція Сил оборони України у Курській області Росії, де вдалося взяти під контроль значну частину території ворога.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у травні 2024 року розвідка України попередила про намір РФ розпочати наступ на Сумському напрямку з Курської області.
Росія планувала створити так звану “буферної зони” на півночі нашої країни. Ба більше вказано, що це мало бути продовженням російської операції на Харківському напрямку.
На цьому тлі було ухвалене рішення стосовно початку наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.
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