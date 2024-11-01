Курська операція. ДШВ оголосили втрати армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція. ДШВ оголосили втрати армії РФ

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ
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Протягом майже трьох місяців Курської операції Сил оборони України, що триває на території країни-агресорки РФ, українські воїни знищили 15 батальйонів ворога.

Головні тези:

  • Українські захисники успішно знищили близько 8 тисяч російських загарбників.
  • Ба більше, вони захопили значну кількість ворожої техніки.
  • Станом на 1 листопада 2024 року загальні втрати армії РФ сягнули близько 696 тисяч осіб.

Армія РФ зазнає шалених втрат на власній території

За словами українських воїнів, фактично їм вдалося знищити близько 8 тисяч російських загарбників.

Пресслужба ДШВ уточнює, що санітарні та безповоротні втрати ворога 7980 осіб.

Стосовно ворожої техніки та озброєння, то тут також були серйозні здобутки. Усього було знищено та пошкоджено 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки.

Українські захисники також додають, що у повітрі вдалося успішно знищити 3 гвинтокрили та 146 дронів противника різних типів.

Що важливо розуміти, йдеться про бойові вертольоти Ка-52 — 2, Мі-8 — 1, розвідувальні дрони — 111 різних типів, ударних — 34 (Шахед, Ланцет) і 1 розвідувально-ударний БПЛА «Оріон».

Ба більше, наголошується, що 9874 ворожих fpv-дронів були подавлено (зірвано виконання завдань) засобами РЕБ десантників.

Так, було взято у полон майже 300 військовослужбовців противника, а також захоплено 9 танків, 4 БТР, 9 гармат, 6 мінометів тощо.

Фото: facebook.com/uaairborne

Втрати армії РФ станом на 1 листопада 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 696 тис 410 (+1 тис 460) осіб ліквідовано;

  • танків — 9 тис 162 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 18 тис 470 (+20) од.;

  • артилерійських систем — 20 тис 39 (+26) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 244 (+1) од.;

  • засоби ППО — 994 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 тис 88 (+25) од.;

  • крилатих ракет — 2 тис 628 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 тис 38 (+77) од.;

  • спеціальної техніки — 3 тис 579 (+9) од.

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