Курська операція. ДШВ оголосили втрати армії РФ

Протягом майже трьох місяців Курської операції Сил оборони України, що триває на території країни-агресорки РФ, українські воїни знищили 15 батальйонів ворога.
Головні тези:
- Українські захисники успішно знищили близько 8 тисяч російських загарбників.
- Ба більше, вони захопили значну кількість ворожої техніки.
- Станом на 1 листопада 2024 року загальні втрати армії РФ сягнули близько 696 тисяч осіб.
Армія РФ зазнає шалених втрат на власній території
За словами українських воїнів, фактично їм вдалося знищити близько 8 тисяч російських загарбників.
Пресслужба ДШВ уточнює, що санітарні та безповоротні втрати ворога 7980 осіб.
Українські захисники також додають, що у повітрі вдалося успішно знищити 3 гвинтокрили та 146 дронів противника різних типів.
Що важливо розуміти, йдеться про бойові вертольоти Ка-52 — 2, Мі-8 — 1, розвідувальні дрони — 111 різних типів, ударних — 34 (Шахед, Ланцет) і 1 розвідувально-ударний БПЛА «Оріон».
Ба більше, наголошується, що 9874 ворожих fpv-дронів були подавлено (зірвано виконання завдань) засобами РЕБ десантників.
Втрати армії РФ станом на 1 листопада 2024 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 696 тис 410 (+1 тис 460) осіб ліквідовано;
танків — 9 тис 162 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 18 тис 470 (+20) од.;
артилерійських систем — 20 тис 39 (+26) од.;
РСЗВ — 1 тис 244 (+1) од.;
засоби ППО — 994 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 тис 88 (+25) од.;
крилатих ракет — 2 тис 628 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 тис 38 (+77) од.;
спеціальної техніки — 3 тис 579 (+9) од.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-