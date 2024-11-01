Курська операція. ДШВ оголосили втрати армії РФ

Протягом майже трьох місяців Курської операції Сил оборони України, що триває на території країни-агресорки РФ, українські воїни знищили 15 батальйонів ворога.

Армія РФ зазнає шалених втрат на власній території

За словами українських воїнів, фактично їм вдалося знищити близько 8 тисяч російських загарбників.

Пресслужба ДШВ уточнює, що санітарні та безповоротні втрати ворога 7980 осіб.

Стосовно ворожої техніки та озброєння, то тут також були серйозні здобутки. Усього було знищено та пошкоджено 58 танків, 162 БМП, 46 БТР, 136 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 592 автомобільної техніки, 46 станцій РЕБ та іншої спеціальної техніки. Поширити

Українські захисники також додають, що у повітрі вдалося успішно знищити 3 гвинтокрили та 146 дронів противника різних типів.

Що важливо розуміти, йдеться про бойові вертольоти Ка-52 — 2, Мі-8 — 1, розвідувальні дрони — 111 різних типів, ударних — 34 (Шахед, Ланцет) і 1 розвідувально-ударний БПЛА «Оріон».

Ба більше, наголошується, що 9874 ворожих fpv-дронів були подавлено (зірвано виконання завдань) засобами РЕБ десантників.

Так, було взято у полон майже 300 військовослужбовців противника, а також захоплено 9 танків, 4 БТР, 9 гармат, 6 мінометів тощо. Поширити

Фото: facebook.com/uaairborne

Втрати армії РФ станом на 1 листопада 2024 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали: