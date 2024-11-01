Український журналіст та воїн Данило Хомутовський оголосив важливий збір. Як підтримати
Категорія
Україна
Дата публікації

Український журналіст та воїн Данило Хомутовський оголосив важливий збір. Як підтримати

Данило Хомутовський
Джерело:  online.ua

1 листопада відомий український журналіст, продюсер і сценарист Данило Хомутовський, який долучився до Сил оборони України, святкує свій День народження. Команда Online.UA приєднується до вітань та закликає підтримати збір, який оголосив захисник.

Головні тези:

  • Данило Хомутовський активно працює у контрпропаганді протягом 10 років загарбницької війни РФ проти України.
  • У 2023 році він пройшов вишкіл Госпітальєрів, набувши важливих знань та навичок.
  • Тепер відомий журналіст став на захист батьківщини безпосередньо на полі бою.

Як підтримати Данила Хомутовського, його побратимів та українських медиків

Як зазначив журналіст, 1 листопада він святкує не лише свій День народження, а й мобілізацію до війська.

Усі охочі можуть привітати захисника, долучившись до важливого збору, загальна сума якого становить 1 млн грн.

Підтримати його можна за посиланням.

Данило Хомутовський зазначає, що його частина збору - 50 тис грн.

COLLABORATIVE збирає 1 мільйон гривень на дві автівки для Холодного Яру та добровольчих медиків “Екіпаж Софійки”, і нам дуже потрібна саме твоя підтримка! А в знак вдячності наші бізнеси дарують подарунки за донати, - наголошує журналіст.

Фото: facebook.com/danylo.khomutovsky

Що важливо знати про Данила Хомутовського

В Україні журналіст, продюсер і сценарист Данило Хомутовський відомий широкому загалу як співзасновник радіо “Аристократи”.

Попри те, що майбутній медійник народився та певний час жив у Росії, він є справжнім патріотом України й завжди боровся за її незалежність: спочатку на інформаційному фронті, а зараз - безпосередньо на полі бою.

Варто зазначити, що протягом 10 останніх років, які Росія веде загарбницьку війну проти України, Данило Хомутовський активно працює у контрпропаганді.

Фото: facebook.com/danylo.khomutovsky

Також відомо, що у 2023 році воїн пройшов вишкіл Госпітальєрів.

Так, це важливі і потрібні знання і навички навіть в мирний час. Але вразило мене інше — мене вразило, як люди стають тим ближче, чим складніші випробування проходять разом, - зізнався Данило Хомутовський.

Фото: facebook.com/danylo.khomutovsky

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