Український журналіст та воїн Данило Хомутовський оголосив важливий збір. Як підтримати

1 листопада відомий український журналіст, продюсер і сценарист Данило Хомутовський, який долучився до Сил оборони України, святкує свій День народження. Команда Online.UA приєднується до вітань та закликає підтримати збір, який оголосив захисник.

Як підтримати Данила Хомутовського, його побратимів та українських медиків

Як зазначив журналіст, 1 листопада він святкує не лише свій День народження, а й мобілізацію до війська.

Усі охочі можуть привітати захисника, долучившись до важливого збору, загальна сума якого становить 1 млн грн.

Підтримати його можна за посиланням.

Данило Хомутовський зазначає, що його частина збору - 50 тис грн.

COLLABORATIVE збирає 1 мільйон гривень на дві автівки для Холодного Яру та добровольчих медиків “Екіпаж Софійки”, і нам дуже потрібна саме твоя підтримка! А в знак вдячності наші бізнеси дарують подарунки за донати, - наголошує журналіст. Поширити

Фото: facebook.com/danylo.khomutovsky

Що важливо знати про Данила Хомутовського

В Україні журналіст, продюсер і сценарист Данило Хомутовський відомий широкому загалу як співзасновник радіо “Аристократи”.

Попри те, що майбутній медійник народився та певний час жив у Росії, він є справжнім патріотом України й завжди боровся за її незалежність: спочатку на інформаційному фронті, а зараз - безпосередньо на полі бою.

Варто зазначити, що протягом 10 останніх років, які Росія веде загарбницьку війну проти України, Данило Хомутовський активно працює у контрпропаганді.

Фото: facebook.com/danylo.khomutovsky

Також відомо, що у 2023 році воїн пройшов вишкіл Госпітальєрів.

Так, це важливі і потрібні знання і навички навіть в мирний час. Але вразило мене інше — мене вразило, як люди стають тим ближче, чим складніші випробування проходять разом, - зізнався Данило Хомутовський. Поширити