Український журналіст та воїн Данило Хомутовський оголосив важливий збір. Як підтримати

1 листопада відомий український журналіст, продюсер і сценарист Данило Хомутовський, який долучився до Сил оборони України, святкує свій День народження. Команда Online.UA приєднується до вітань та закликає підтримати збір, який оголосив захисник.
Головні тези:
- Данило Хомутовський активно працює у контрпропаганді протягом 10 років загарбницької війни РФ проти України.
- У 2023 році він пройшов вишкіл Госпітальєрів, набувши важливих знань та навичок.
- Тепер відомий журналіст став на захист батьківщини безпосередньо на полі бою.
Як підтримати Данила Хомутовського, його побратимів та українських медиків
Як зазначив журналіст, 1 листопада він святкує не лише свій День народження, а й мобілізацію до війська.
Усі охочі можуть привітати захисника, долучившись до важливого збору, загальна сума якого становить 1 млн грн.
Підтримати його можна за посиланням.
Данило Хомутовський зазначає, що його частина збору - 50 тис грн.
Що важливо знати про Данила Хомутовського
В Україні журналіст, продюсер і сценарист Данило Хомутовський відомий широкому загалу як співзасновник радіо “Аристократи”.
Попри те, що майбутній медійник народився та певний час жив у Росії, він є справжнім патріотом України й завжди боровся за її незалежність: спочатку на інформаційному фронті, а зараз - безпосередньо на полі бою.
Варто зазначити, що протягом 10 останніх років, які Росія веде загарбницьку війну проти України, Данило Хомутовський активно працює у контрпропаганді.
Також відомо, що у 2023 році воїн пройшов вишкіл Госпітальєрів.
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