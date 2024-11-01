ЗСУ ліквідували 1460 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували 1460 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті 31 жовтня, українські військові відбили 170 атак воєнних злочинців з армії РФ та ліквідували 1 тис 460 окупантів. 

Головні тези:

  • У протистоянні з окупантами Збройні Сили України відбили 170 атак та ліквідували 1460 окупантів РФ протягом доби.
  • Було відбито ворожі атаки на різних напрямках, зокрема у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
  • Російська авіація завдала 21 удару по своїй території на Курщині, але українські воїни активно підривають наступальний потенціал противника.
  • Загальні бойові втрати окупантів протягом періоду склали понад 696 тис осіб ліквідовано, а також багато одиниць техніки й технічних засобів.
  • Українська армія продовжує здійснювати успішні операції на фронті та завдає значних втрат ворожому військовому потенціалу.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що на Харківщині протягом доби відбито 3 ворожі атаки в районі Вовчанська та Вовчанських хуторів.

У напрямку Куп’янська відбито 15 ворожих атак неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 21 раз безуспішно намагався просунутись поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

У напрямку Краматорська відбито 1 атаку окупантів поблизу Часового Яру.

У напрямку Торецька окупанти провели 3 безуспішні атаки у бік Торецька.

У напрямку Покровська кремлівські загарбники здійснили 35 безуспішних штурмових і наступальних дій в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

У напрямку Курахового українськими військовими відбито 60 атак окупантів армії РФ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій у районах Богоявленки та Трудового.

У Запорізькій області окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області окупанти 4 рази безуспішно штурмували позиції українських військових.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією російська авіація за минулу добу завдала 21 удару із застосуванням 33 КАБів по своїй території.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу, — також зазначили у Генштабі.

Що відомо про втрати окупантів РФ протягом доби

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, — йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 696 тис 410 (+1 тис 460) осіб ліквідовано;

  • танків — 9 тис 162 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 18 тис 470 (+20) од.;

  • артилерійських систем — 20 тис 39 (+26) од.;

  • РСЗВ — 1 тис 244 (+1) од.;

  • засоби ППО — 994 од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 тис 88 (+25) од.;

  • крилатих ракет — 2 тис 628 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 28 тис 38 (+77) од.;

  • спеціальної техніки — 3 тис 579 (+9) од.

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