За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті 31 жовтня, українські військові відбили 170 атак воєнних злочинців з армії РФ та ліквідували 1 тис 460 окупантів.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що на Харківщині протягом доби відбито 3 ворожі атаки в районі Вовчанська та Вовчанських хуторів.

У напрямку Куп’янська відбито 15 ворожих атак неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

У напрямку Лимана на Донеччині ворог 21 раз безуспішно намагався просунутись поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

У напрямку Краматорська відбито 1 атаку окупантів поблизу Часового Яру.

У напрямку Торецька окупанти провели 3 безуспішні атаки у бік Торецька.

У напрямку Покровська кремлівські загарбники здійснили 35 безуспішних штурмових і наступальних дій в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

У напрямку Курахового українськими військовими відбито 60 атак окупантів армії РФ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій у районах Богоявленки та Трудового.

У Запорізькій області окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На лівобережжі Дніпра у Херсонській області окупанти 4 рази безуспішно штурмували позиції українських військових.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією російська авіація за минулу добу завдала 21 удару із застосуванням 33 КАБів по своїй території.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу, — також зазначили у Генштабі. Поширити

Що відомо про втрати окупантів РФ протягом доби

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників, — йдеться у зведенні Генштабу. Поширити

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали: