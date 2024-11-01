За інформацією Генштабу, протягом доби на фронті 31 жовтня, українські військові відбили 170 атак воєнних злочинців з армії РФ та ліквідували 1 тис 460 окупантів.
Головні тези:
- У протистоянні з окупантами Збройні Сили України відбили 170 атак та ліквідували 1460 окупантів РФ протягом доби.
- Було відбито ворожі атаки на різних напрямках, зокрема у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
- Російська авіація завдала 21 удару по своїй території на Курщині, але українські воїни активно підривають наступальний потенціал противника.
- Загальні бойові втрати окупантів протягом періоду склали понад 696 тис осіб ліквідовано, а також багато одиниць техніки й технічних засобів.
- Українська армія продовжує здійснювати успішні операції на фронті та завдає значних втрат ворожому військовому потенціалу.
Що відомо про ситуацію на фронті
Зазначається, що на Харківщині протягом доби відбито 3 ворожі атаки в районі Вовчанська та Вовчанських хуторів.
У напрямку Куп’янська відбито 15 ворожих атак неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.
У напрямку Лимана на Донеччині ворог 21 раз безуспішно намагався просунутись поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.
У напрямку Краматорська відбито 1 атаку окупантів поблизу Часового Яру.
У напрямку Торецька окупанти провели 3 безуспішні атаки у бік Торецька.
У напрямку Покровська кремлівські загарбники здійснили 35 безуспішних штурмових і наступальних дій в районах Променя, Лисівки та Вишневого.
У напрямку Курахового українськими військовими відбито 60 атак окупантів армії РФ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.
На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій у районах Богоявленки та Трудового.
У Запорізькій області окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.
На лівобережжі Дніпра у Херсонській області окупанти 4 рази безуспішно штурмували позиції українських військових.
Що відомо про втрати окупантів РФ протягом доби
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.11.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 696 тис 410 (+1 тис 460) осіб ліквідовано;
танків — 9 тис 162 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 18 тис 470 (+20) од.;
артилерійських систем — 20 тис 39 (+26) од.;
РСЗВ — 1 тис 244 (+1) од.;
засоби ППО — 994 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 тис 88 (+25) од.;
крилатих ракет — 2 тис 628 (+1) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 28 тис 38 (+77) од.;
спеціальної техніки — 3 тис 579 (+9) од.
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