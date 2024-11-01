По информации Генштаба, за сутки на фронте 31 октября, украинские военные отбили 170 атак военных преступников из армии РФ и ликвидировали 1 тыс 460 оккупантов.
Главные тезисы
- За сутки Вооруженные силы Украины успешно отбили 170 атак военных преступников из армии РФ и ликвидировали 1460 оккупантов.
- В различных областях Украины, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, продолжаются боевые действия, где оккупанты получают сильный отпор.
- Общие боевые потери российских захватчиков за период с 24.02.22 по 01.11.24 включают ликвидацию около 696 тыс 410 человек личного состава и техники, включая танки, артиллерию и авиацию.
- Российская авиация провела 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории за последние сутки.
- Украинские военные успешно отражают атаки оккупантов, несмотря на усилия противника продвинуться дальше на различных направлениях.
Что известно о ситуации на фронте
Отмечается, что в Харьковской области в течение суток отражены 3 вражеских атаки в районе Волчанска и Волчанских хуторов.
В направлении Купянска отражены 15 вражеских атак неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого.
У напрямку Лимана в Донецкой области враг 21 раз безуспешно пытался продвинуться вблизи Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.
В направлении Краматорска отражена 1 атака оккупантов близ Временного Яра.
В направлении Торецка оккупанты провели 3 безуспешные атаки.
В направлении Покровска кремлевские захватчики совершили 35 безуспешных штурмовых и наступательных действий в районах Луча, Лисовки и Вишневого.
В направлении Курахового украинскими военными отражены 60 атак оккупантов армии РФ вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.
На Времивском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявления и Трудового.
В Запорожской области оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.
На левобережье Днепра в Херсонской области оккупанты 4 раза безуспешно штурмовали позиции украинских военных.
Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации, российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.
Что известно о потерях окупантов РФ в течение суток
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 696 тыс 410 (+1 тыс 460) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 162 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 18 тыс 470 (+20) ед;
артиллерийских систем — 20 тыс 39 (+26) ед;
РСЗВ — 1 тыс. 244 (+1) с.;
средства ПВО — 994 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 тыс 88 (+25) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 628 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28 тыс 38 (+77) ед;
специальной техники — 3 тыс 579 (+9) ед.
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