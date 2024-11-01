ВСУ ликвидировали 1460 окупантов РФ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали 1460 окупантов РФ за сутки

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
Читати українською

По информации Генштаба, за сутки на фронте 31 октября, украинские военные отбили 170 атак военных преступников из армии РФ и ликвидировали 1 тыс 460 оккупантов.

Главные тезисы

  • За сутки Вооруженные силы Украины успешно отбили 170 атак военных преступников из армии РФ и ликвидировали 1460 оккупантов.
  • В различных областях Украины, включая Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую, продолжаются боевые действия, где оккупанты получают сильный отпор.
  • Общие боевые потери российских захватчиков за период с 24.02.22 по 01.11.24 включают ликвидацию около 696 тыс 410 человек личного состава и техники, включая танки, артиллерию и авиацию.
  • Российская авиация провела 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории за последние сутки.
  • Украинские военные успешно отражают атаки оккупантов, несмотря на усилия противника продвинуться дальше на различных направлениях.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в Харьковской области в течение суток отражены 3 вражеских атаки в районе Волчанска и Волчанских хуторов.

В направлении Купянска отражены 15 вражеских атак неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого.

У напрямку Лимана в Донецкой области враг 21 раз безуспешно пытался продвинуться вблизи Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

В направлении Краматорска отражена 1 атака оккупантов близ Временного Яра.

В направлении Торецка оккупанты провели 3 безуспешные атаки.

В направлении Покровска кремлевские захватчики совершили 35 безуспешных штурмовых и наступательных действий в районах Луча, Лисовки и Вишневого.

В направлении Курахового украинскими военными отражены 60 атак оккупантов армии РФ вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявления и Трудового.

В Запорожской области оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На левобережье Днепра в Херсонской области оккупанты 4 раза безуспешно штурмовали позиции украинских военных.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации, российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.

Что известно о потерях окупантов РФ в течение суток

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, — сообщается в сводке Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 696 тыс 410 (+1 тыс 460) человек ликвидировано;

  • танков — 9 тыс 162 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 тыс 470 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 20 тыс 39 (+26) ед;

  • РСЗВ — 1 тыс. 244 (+1) с.;

  • средства ПВО — 994 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 тыс 88 (+25) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 628 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 28 тыс 38 (+77) ед;

  • специальной техники — 3 тыс 579 (+9) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 21 атаку армии РФ на Кураховском направлении с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 19 танков и 58 артсистем
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 19 танков и 58 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 79 штурмов армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?