По информации Генштаба, за сутки на фронте 31 октября, украинские военные отбили 170 атак военных преступников из армии РФ и ликвидировали 1 тыс 460 оккупантов.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в Харьковской области в течение суток отражены 3 вражеских атаки в районе Волчанска и Волчанских хуторов.

В направлении Купянска отражены 15 вражеских атак неподалеку от Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого.

У напрямку Лимана в Донецкой области враг 21 раз безуспешно пытался продвинуться вблизи Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

В направлении Краматорска отражена 1 атака оккупантов близ Временного Яра.

В направлении Торецка оккупанты провели 3 безуспешные атаки.

В направлении Покровска кремлевские захватчики совершили 35 безуспешных штурмовых и наступательных действий в районах Луча, Лисовки и Вишневого.

В направлении Курахового украинскими военными отражены 60 атак оккупантов армии РФ вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

На Времивском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявления и Трудового.

В Запорожской области оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На левобережье Днепра в Херсонской области оккупанты 4 раза безуспешно штурмовали позиции украинских военных.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации, российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.

Что известно о потерях окупантов РФ в течение суток

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одно средство ракетных войск и артиллерии и девять районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, — сообщается в сводке Генштаба. Поделиться

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили: