ВСУ отразили 79 штурмов армии РФ с начала суток

С начала суток 31 октября враг продолжает наступательные действия, количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 79. Наиболее активна армия РФ на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.
Главные тезисы
- На фронте с начала суток произошло 79 боевых столкновений, преимущественно на Лиманском, Покровском и Кураховском направлениях.
- Военные действия продолжаются: армия РФ совершила атаки и обстрелы Сумской и Черниговской областям, а также другим населенным пунктам.
- Вооруженные силы Украины успешно отражают атаки на различных направлениях, ликвидируя значительное количество российских захватчиков и уничтожая их технику.
Актуальная ситуация на фронте 31 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 31.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сумская и Черниговская области продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории РФ. Так, во враждебное огневое влияние попали районы населенных пунктов приграничья. Среди них Покровка, Бачевск, Шалыгино, Новенькое, Леоновка, Басовка, Павловка и Корень.
Также в настоящее время известно о семи авиационных ударах по Курской области, во время которых противник сбросил 13 авиационных бомб.
На Харьковском направлении в настоящее время идет атака противника в районе Волчанска. Две атаки противника уже отражены вблизи Волчанска.
На Купянском направлении противник семь раз начинал штурмовать позиции наших подразделений возле Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Берестового и Вишневого. Шесть боестолкновений продолжаются.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 атак на позиции украинцев в направлении Екатериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу. Восемь боестолкновений завершились, четыре — продолжаются. Оккупанты били НАРами по Серебрянскому лесу.
На Торецком направлении враг дважды пытался улучшить свое положение. Украинские воины дали достойный отпор. Четыре авиабомбы оккупант скинул в район Екатериновки.
С начала суток оккупанты предприняли уже десять попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций на Покровском направлении. Бои продолжаются вблизи Луча, Лисовки и Вишневого. Миролюбовка и Мирноград получили удары КАБами.
Зафиксировано 22 вражеских атаки в районах Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимилиановки, Антоновки и Елизаветовки на Кураховском направлении. В районе Антоновки оккупанты провели десять штурмов, три из которых продолжаются.
На Времивском направлении продолжается два боестолкновения недалеко от Богоявленки и Трудового. Две атаки за сегодня уже отбиты украинскими защитниками.
На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки. По Юрковке, Таврическому и в районе Малой Токмачки враг сбросил восемь управляемых авиационных бомб.
На Приднепровском направлении успешно отражены два вражеских штурма.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1310 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9156 (+19) ед;
боевых бронированных машин — 18 450 (+17) ед;
артиллерийских систем — 20 013 (+58) ед;
РСЗО — 1243 (+1) ед;
средств ПВО — 994 (+8) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 063 (+84) ед;
крылатых ракет — 2627 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 961 (+121) ед;
специальной техники — 3570 (+3) ед.
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