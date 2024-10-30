ВСУ уничтожили более 1500 окупантов РФ, 8 танков и 38 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 693 640 военных.
Главные тезисы
- Вооруженные силы Украины уничтожили 1560 российских захватчиков, 8 танков и 38 артиллерийских систем за одни сутки.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения превысило 693 640 военных, согласно данным Генштаба.
- На фронте зафиксировано 175 боевых столкновений, включая атаки на различных направлениях, таких как Купянском, лиманском, Северском, Покровском и Кураховском.
- Силы обороны успешно отражают штурмовые действия противника в районах множества населенных пунктов, продемонстрировав высокий уровень боеготовности.
- Ситуация на фронте остается напряженной, но благодаря эффективным действиям украинских военных удалось нанести серьезные удары по силам российской армии.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1560 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9137 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 18 433 (+29) ед;
артиллерийских систем — 19 955 (+38) ед;
РСЗО — 1242 (+1) ед;
средства ПВО — 986 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 979 (+40) ед;
крылатых ракет — 2625 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 840 (+91) ед;
специальной техники — 3567 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 22 атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Колесниковки, Загрызового, Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Богуславки и Лозовой.
На лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Чернещина, Новомихайловка, Невское, Терны, Торское, Серебрянка и Ямполевка.
Враг 13 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки на Северском направлении.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 42 атаки. Основные усилия враг прилагал в районах Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.
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