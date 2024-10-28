Между ВСУ и армией РФ произошло 92 боестолкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.10.2024 по российскому вторжению предоставлена ​​Генеральным штабом ВСУ,

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Также россияне нанесли четырнадцать авиационных ударов, применив 22 КАБ по Курской области РФ.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Ситуация контролируется. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и неуправляемыми авиационными ракетами — по Миловому.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Бои продолжаются в шести локациях. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодняшний день уже сбросил 12 авиационных бомб.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского. С начала суток украинские воины отбили уже пять атак, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник нанес авиаудары пятью КАБами по Северску и по району Стародубовки.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Временного Яра и Ступочек. В настоящее время идет атака оккупантов. Авиация РФ нанесла удары по Часовому Яру, Стенкам и Александро-Шультиному, применялись авиабомбы и неуправляемые авиаракеты.