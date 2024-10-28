Между ВСУ и армией РФ произошло 92 боестолкновения с начала суток

Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, Силы обороны сдерживают захватчиков, нанося им значительные потери. За 28 октября количество вражеских атак возросло до 92. Основные усилия оккупанты прикладывают на Покровском и Кураховском направлениях, где провели более половины всех атак на территории Украины. Кроме того, армия РФ активно действует на Лиманском, Купянском и Времивском направлениях.
Главные тезисы
- С начала суток произошло 92 боестолкновения между ВСУ и армией РФ.
- Украинские защитники отразили 17 атак на Покровском направлении и 29 на Кураховском.
- Армия РФ потеряла значительное количество техники: танков, бронемашин, артиллерии и других единиц вооружения.
- Бои продолжаются на Лиманском, Купянском, Времивском, Ореховском и других направлениях.
- Силы обороны Украины успешно сдерживают атаки и наносят противнику серьезные потери.
Актуальная ситуация на фронте 28 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 28.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины и Черниговщины. Также россияне нанесли четырнадцать авиационных ударов, применив 22 КАБ по Курской области РФ.
На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Ситуация контролируется. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и неуправляемыми авиационными ракетами — по Миловому.
Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы недалеко от Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой. Бои продолжаются в шести локациях. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодняшний день уже сбросил 12 авиационных бомб.
На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского. С начала суток украинские воины отбили уже пять атак, три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник нанес авиаудары пятью КАБами по Северску и по району Стародубовки.
На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Временного Яра и Ступочек. В настоящее время идет атака оккупантов. Авиация РФ нанесла удары по Часовому Яру, Стенкам и Александро-Шультиному, применялись авиабомбы и неуправляемые авиаракеты.
На Торецком направлении украинские защитники отразили вражескую атаку в районе Торецка.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже 21 попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового и Вишневого. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже в общей сложности отразили 17 атак противника на направлении. Другие — продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.
На Кураховском направлении захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки. В настоящее время длится 19 боестолкновений.
На Времевском направлении захватчики провели восемь атак позиций украинских войск вблизи Богоявления и Новоукраинки. Два боестолкновения продолжаются.
На Ореховском направлении враг применяет бомбардировочную авиацию, избивал по району Малой Токмачки, сбросив при этом 16 авиабомб.
На Приднепровском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Нанес удар неуправляемыми авиаракетами по Николаевке.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1680 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 120 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 18 395 (+40) ед,
артиллерийских систем — 19 872 (+51) ед,
РСЗО — 1 240 (+0) ед,
средств ПВО — 984 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 867 (+68) ед,
крылатых ракет — 2 625 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 27 660 (+100) ед,
специальной техники — 3 556 (+14) ед.
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