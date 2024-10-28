ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 7 танков и 40 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 690 720 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1600 российских захватчиков, 7 танков и 40 боевых бронированных машин в ходе боевых действий.
- Общее количество потерь русской армии на Украине уже превысило 690 тысяч военных.
- За последние сутки было зафиксировано 174 боевых столкновения, включая атаки окупантов на различных направлениях, которые успешно были отражены украинскими силами обороны.
- Наступательные усилия противника были зафиксированы на нескольких направлениях, включая Краматорск, Лиман, Торецк, Покровск и Курахов.
- Вражеская армия активно применяла бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, сбросив до десяти управляемых бомб во время атак.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1680 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9 120 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 18 395 (+40) ед,
артиллерийских систем — 19 872 (+51) ед,
РСЗО — 1 240 (+0) ед,
средств ПВО — 984 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 867 (+68) ед,
крылатых ракет — 2 625 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 27 660 (+100) ед,
специальной техники — 3 556 (+14) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновений.
На Купянском направлении произошло 20 атак окупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого.
Враг атаковал 16 раз в Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.
На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Орехово-Василовки и Предтечино.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.
На Покровском направлении наши защитники остановили 27 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово.
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