ВСУ уничтожили более 1600 окупантов РФ, 7 танков и 40 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1680 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 9 120 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 18 395 (+40) ед,

артиллерийских систем — 19 872 (+51) ед,

РСЗО — 1 240 (+0) ед,

средств ПВО — 984 (+0) ед,

самолетов — 369 (+0) ед,

вертолетов — 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 867 (+68) ед,

крылатых ракет — 2 625 (+0) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 27 660 (+100) ед,

специальной техники — 3 556 (+14) ед.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновений.

На Купянском направлении произошло 20 атак окупантов. Силы обороны отражали наступательные действия противника в сторону Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызового, Первомайского и Вишневого.

Враг атаковал 16 раз в Лиманском направлении. Основные наступательные усилия противник сосредотачивал в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районах Орехово-Василовки и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Торецка и Щербиновки, при этом враг активно применял бомбардировочную авиацию, сбросив до десяти управляемых бомб.