ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 40 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 690 720 військових.
Головні тези:
- ЗСУ підбили понад 1600 російських загарбників та знищили 7 танків і 40 бойових машин.
- Протягом останніх дій на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнень у різних напрямках.
- Окупанти активно атакували низку населених пунктів, проте сили оборони змогли відбити напади.
- На різних напрямках було зупинено агресора, який намагався продовжувати наступальні дії.
- Ситуація на фронті є напруженою, але українські військові продовжують ефективно забезпечувати оборону держави.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 680 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9 120 (+7) од,
бойових броньованих машин — 18 395 (+40) од,
артилерійських систем — 19 872 (+51) од,
РСЗВ — 1 240 (+0) од,
засобів ППО — 984 (+0) од,
літаків — 369 (+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 867 (+68) од,
крилатих ракет — 2 625 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 660 (+100) од,
спеціальної техніки — 3 556 (+14) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.
Ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.
На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове.
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