ЗСУ знищили понад 1600 окупантів РФ, 7 танків та 40 ББМ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 680 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку відбулося 20 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого.

Ворог атакував 16 разів на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували в районах Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька та Щербинівки, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.