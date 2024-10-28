Між ЗСУ та армією РФ відбулося 92 боєзіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 28.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини. Також росіяни завдали чотирнадцять авіаційних ударів, застосувавши 22 КАБ по Курській області РФ.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Харкову та некерованими авіаційними ракетами - по Міловому.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми неподалік Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової. Бої тривають у шести локаціях. На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, за сьогодні вже скинув 12 авіаційних бомб.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського. З початку доби українські воїни відбили вже п’ять атак, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник завдав авіаударів п’ятьма КАБами по Сіверську та по району Стародубівки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дві штурмові дії поблизу Часового Яру та Ступочок. Наразі триває атака окупантів. Авіація окупантів завдала ударів по Часовому Яру, Стінкам та Олександро-Шультиному, застосовувалися авіабомби та некеровані авіаракети.