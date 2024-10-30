ЗСУ знищили понад 1500 окупантів РФ, 8 танків та 38 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 693 640 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили активно ліквідують ворожі війська на сході України.
- За добу ЗСУ знищили понад 1500 окупантів РФ, а також 8 танків та 38 артилерійських систем.
- Загальна кількість втрат російської армії внаслідок вторгнення становить 693 640 військових.
- На різних напрямках фронту відбуваються численні бойові зіткнення між українськими силами та окупантами.
- Найбільша концентрація ворожих атак була зафіксована поблизу населеного пункту Промінь.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 560 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9137 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 18 433 (+29) од.;
артилерійських систем — 19 955 (+38) од.;
РСЗВ — 1242 (+1) од.;
засоби ППО — 986 (+2) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 979 (+40) од.;
крилатих ракет — 2625 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 840 (+91) од.;
спеціальної техніки — 3567 (+1) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Степової Новоселівки, Новоосинового, Берестового, Богуславки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Чернещина, Новомихайлівка, Невське, Терни, Торське, Серебрянка та Ямполівка.
Ворог 13 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки. Основні зусилля ворог прикладав у районах Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.
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