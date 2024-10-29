ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 9 танків та 45 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 692 080 військових.
Головні тези:
- Українські Збройні Сили знищили понад 1300 солдатів РФ, 9 танків та 45 артилерійських систем.
- Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 692 080 військових.
- Протягом минулої доби у боях на фронті зафіксовано 149 зіткнень, де українські військові успішно відбивали атаки ворожих сил.
- Ситуація на різних напрямках фронту: інформація від Генштабу про відбиті атаки та спроби противника прорвати українські оборонні рубежі.
- Українські Збройні Сили продовжують успішно стримувати ворога на багатьох напрямках, не допускаючи прориву ворожих сил.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 360 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9129 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 18 404 (+9) од.;
артилерійських систем — 19 917 (+45) од.;
РСЗВ — 1241 (+1) од.;
засоби ППО — 984 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 939 (+72) од.;
крилатих ракет — 2625 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 749 (+89) од.;
спеціальної техніки — 3566 (+10) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.
На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити наші позиції неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.
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