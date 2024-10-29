ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 9 танков и 45 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 9 танков и 45 артсистем

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 9 танков и 45 артсистем
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 692 080 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1300 солдат РФ, 9 танков и 45 артиллерийских систем.
  • Общее количество потерь русской армии в ходе вторжения превысило 692 тысячи военных.
  • За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений на различных направлениях.
  • Украинские воины успешно отражали атаки противника, сводя на нет попытки прорыва в различных районах Донецкой области.
  • Силы обороны продолжают сдерживать врага в различных районах, не давая противнику успешно прорваться на украинские оборонные позиции.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9129 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 404 (+9) ед;

  • артиллерийских систем — 19 917 (+45) ед;

  • РСЗО — 1241 (+1) ед;

  • средства ПВО — 984 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 939 (+72) ед;

  • крылатых ракет — 2625 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27 749 (+89) ед;

  • специальной техники — 3566 (+10) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

  • На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

  • На Краматорском направлении украинские воины свели на нет три попытки противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра и Ступочек Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Селидового и Вишневого.

  • На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

  • На Времивском направлении противник предпринял 12 попыток захватить наши позиции недалеко от Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.

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