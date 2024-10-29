ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 9 танков и 45 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 692 080 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1300 солдат РФ, 9 танков и 45 артиллерийских систем.
- Общее количество потерь русской армии в ходе вторжения превысило 692 тысячи военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений на различных направлениях.
- Украинские воины успешно отражали атаки противника, сводя на нет попытки прорыва в различных районах Донецкой области.
- Силы обороны продолжают сдерживать врага в различных районах, не давая противнику успешно прорваться на украинские оборонные позиции.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1360 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9129 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 18 404 (+9) ед;
артиллерийских систем — 19 917 (+45) ед;
РСЗО — 1241 (+1) ед;
средства ПВО — 984 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 939 (+72) ед;
крылатых ракет — 2625 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 749 (+89) ед;
специальной техники — 3566 (+10) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет три попытки противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра и Ступочек Донецкой области.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Екатериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
На Времивском направлении противник предпринял 12 попыток захватить наши позиции недалеко от Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.
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