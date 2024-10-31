ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 19 танков и 58 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 694 950 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешно ликвидировать солдат и технику РФ в ходе вторжения.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 694 950 военных.
- За прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений на различных направлениях фронта.
- Напряженная ситуация остается на различных направлениях, где украинские защитники отражают штурмовые действия агрессора.
- Согласно данным Генштаба, помимо солдат, уничтожено значительное количество техники, в том числе танков, артиллерийских систем и автомобилей.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1310 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9156 (+19) ед;
боевых бронированных машин — 18 450 (+17) ед;
артиллерийских систем — 20 013 (+58) ед;
РСЗО — 1243 (+1) ед;
средства ПВО — 994 (+8) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 063 (+84) ед;
крылатых ракет — 2627 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 961 (+121) ед;
специальной техники — 3570 (+3) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 145 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошла 21 атака окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Роща, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться в сторону Екатериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Екатериновки.
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