ВСУ отразили 21 атаку армии РФ на Кураховском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.10.2024 по российскому вторжению предоставлена ​​Генеральным штабом ВСУ.

Приграничные населенные пункты продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Павловка, Волфине, Новенькое, Таратутино, Александровка, Волковка, Дмитровка, Покровка, Ободы, Бачевск, Владимировка Сумской области; Михальчина Слобода, Медведевка, Красный Хутор Черниговской области.

Также агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Мирополье и Хотинь, применив четыре КАБ. Бомбардируют россияне Курскую область России: по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесено шесть ударов семью управляемыми авиабомбами.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты однажды тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска.

На Купянском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак недалеко от Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Роща, Вишневого, Богуславки и Загрызового, еще девять боестолкновений продолжаются.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила пять атак возле Екатериновки, Грековки, Тернов и Заречного.

Враг проводил две атаки на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском и Торецком направлениях оккупанты сегодня пока наступательных действий не предпринимали.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отразили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 21 атаку вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки, кроме того, нанесли авиационных ударов в районе Романовки и Курахово, применив пять КАБ.

На Времивском направлении подразделения наших войск отразили два штурма россиян недалеко от Богоявленки.