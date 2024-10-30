ВСУ отразили 21 атаку армии РФ на Кураховском направлении с начала суток

Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Всего с начала суток 30 октября произошло 51 боевое столкновение.
Главные тезисы
- ВСУ успешно отразили 21 атаку армии РФ на Кураховском направлении.
- За сутки произошло 51 боевое столкновение, противник наносит авиационные удары и обстрелы по приграничным населенным пунктам.
- Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях армии РФ: ликвидировано более 1500 захватчиков и уничтожено множество военной техники.
Актуальная ситуация на фронте 30 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 30.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Также агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Мирополье и Хотинь, применив четыре КАБ. Бомбардируют россияне Курскую область России: по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесено шесть ударов семью управляемыми авиабомбами.
Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты однажды тщетно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска.
На Купянском направлении украинские воины отбили 15 вражеских атак недалеко от Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Роща, Вишневого, Богуславки и Загрызового, еще девять боестолкновений продолжаются.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила пять атак возле Екатериновки, Грековки, Тернов и Заречного.
Враг проводил две атаки на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском и Торецком направлениях оккупанты сегодня пока наступательных действий не предпринимали.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отразили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.
На Кураховском направлении оккупанты провели 21 атаку вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки, кроме того, нанесли авиационных ударов в районе Романовки и Курахово, применив пять КАБ.
На Времивском направлении подразделения наших войск отразили два штурма россиян недалеко от Богоявленки.
На Гуляйпольском направлении противник без успеха атаковал населенный пункт Волшебное.
На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Мала Токмачка и Преображенка. Всего было применено 14 авиабомб.
На Приднепровском направлении в настоящее время произошло три атаки противника, которые были успешно отбиты нашими защитниками.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1 560 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9137 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 18 433 (+29) ед;
артиллерийских систем — 19 955 (+38) ед;
РСЗО — 1242 (+1) ед;
средств ПВО — 986 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 979 (+40) ед;
крылатых ракет — 2625 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 840 (+91) ед;
специальной техники — 3567 (+1) ед.
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