ЗСУ відбили 21 атаку армії РФ на Курахівському напрямку від початку доби

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Загалом від початку доби 30 жовтня відбулося 51 бойове зіткнення.

Актуальна ситуація на фронті 30 жовтня

Оперативна інформація станом на 16.00 30.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Прикордонні населені пункти продовжують потерпати від артобстрілів з території РФ. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Басівка, Бояро-Лежачі, Павлівка, Волфине, Новеньке, Таратутине, Олександрівка, Вовківка, Дмитрівка, Покровка, Ободи, Бачівськ, Володимирівка Сумської області; Михальчина Слобода, Медведівка, Красний Хутір Чернігівської області. Поширити

Також агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Миропілля та Хотінь, застосувавши чотири КАБ. Бомбардують росіяни Курську область рф: за наявною інформацією на даний час по її території завдано шість ударів сімома керованими авіабомбами.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти один раз марно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 ворожих атак неподалік Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки та Загризового, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак біля Катеринівки, Греківки, Тернів та Зарічного.

Ворог проводив дві атаки на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівки, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському та Торецькому напрямках окупанти сьогодні поки що наступальних дій не проводили.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак противника, два боєзіткнення ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели 21 атаку поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки та Катеринівки, крім того, завдали авіаційних ударів в районі Романівки та Курахового, застосувавши п’ять КАБів.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили два штурми росіян неподалік Богоявленки.

На Гуляйпільському напрямку противник без успіху атакував населений пункт Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Мала Токмачка та Преображенка. Всього було застосовано 14 авіабомб.

На Придніпровському напрямку на даний час відбулось три атаки противника, які були успішно відбиті нашими захисниками.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідував 1 560 російських загарбників, а з техніки знищено: