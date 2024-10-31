ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 19 танків та 58 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 694 950 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України здійснили успішну операцію, під час якої було знищено понад 1300 солдатів РФ.
- Українські військові також високо ефективно ліквідували 19 танків та 58 артилерійських систем противника.
- За добу було зафіксовано 145 бойових зіткнень на різних напрямках фронту і вдало відбито численні штурмові дії окупантів.
- Ситуація залишається напруженою на Куп’янському, Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках з огляду на спроби просунення противника.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1310 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9156 (+19) од.;
бойових броньованих машин — 18 450 (+17) од.;
артилерійських систем — 20 013 (+58) од.;
РСЗВ — 1243 (+1) од.;
засоби ППО — 994 (+8) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 063 (+84) од.;
крилатих ракет — 2627 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 961 (+121) од.;
спеціальної техніки — 3570 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед у бік Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.
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