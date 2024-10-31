ЗСУ відбили 79 штурмів армії РФ від початку доби

Від початку доби 31 жовтня ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 79. Найбільш активна армія РФ на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках.
Головні тези:
- Українські війська відбили 79 штурмів армії РФ протягом доби, інтенсивність бойових дій зросла.
- На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців, чотири з них тривають.
- За добу українські сили ліквідували 1310 російських загарбників і знищили значну кількість техніки, включаючи танки, бронетранспортери та артилерію.
Актуальна ситуація на фронті 31 жовтня
Оперативна інформація станом на 16.00 31.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів прикордоння. Серед них Покровка, Бачівськ, Шалигіне, Новеньке, Леонівка, Басівка, Павлівка та Кореньок.
Також на даний час відомо про сім авіаційних ударів по Курській області, під час яких противник скинув 13 авіаційних бомб.
На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Дві атаки противника вже відбито поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник сім разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого. Шість боєзіткнень тривають.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Вісім боєзіткнень завершилися, чотири — продовжуються. Окупанти били НАРами по Серебрянському лісі.
На Торецькому напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення. Українські воїни дали гідну відсіч. Чотири авіабомби окупант скинув в район Катеринівки.
З початку доби окупанти здійснили вже десять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку. Бої тривають поблизу Променя, Лисівки та Вишневого. Миролюбівка та Мирноград зазнали ударів КАБами.
Зафіксовано 22 ворожі атаки в районах Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки на Курахівському напрямку. У районі Антонівки окупанти провели десять штурмів, три з яких тривають.
На Времівському напрямку триває два боєзіткнення неподалік Богоявленки та Трудового. Дві атаки за сьогодні вже відбито українськими захисниками.
На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки. По Юрківці, Таврійському та в районі Малої Токмачки ворог скинув вісім керованих авіаційних бомб.
На Придніпровському напрямку успішно відбито два ворожих штурми.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1310 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9156 (+19) од.;
бойових броньованих машин — 18 450 (+17) од.;
артилерійських систем — 20 013 (+58) од.;
РСЗВ — 1243 (+1) од.;
засобів ППО — 994 (+8) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 063 (+84) од.;
крилатих ракет — 2627 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 961 (+121) од.;
спеціальної техніки — 3570 (+3) од.
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