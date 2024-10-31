ЗСУ відбили 79 штурмів армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 31.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів прикордоння. Серед них Покровка, Бачівськ, Шалигіне, Новеньке, Леонівка, Басівка, Павлівка та Кореньок.

Також на даний час відомо про сім авіаційних ударів по Курській області, під час яких противник скинув 13 авіаційних бомб.

На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Дві атаки противника вже відбито поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого. Шість боєзіткнень тривають.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців в напрямку Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі. Вісім боєзіткнень завершилися, чотири — продовжуються. Окупанти били НАРами по Серебрянському лісі.

На Торецькому напрямку ворог двічі намагався покращити своє положення. Українські воїни дали гідну відсіч. Чотири авіабомби окупант скинув в район Катеринівки.

З початку доби окупанти здійснили вже десять спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку. Бої тривають поблизу Променя, Лисівки та Вишневого. Миролюбівка та Мирноград зазнали ударів КАБами.