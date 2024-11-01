Украинский журналист и воин Даниил Хомутовский объявил важный сбор. Как поддержать
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский журналист и воин Даниил Хомутовский объявил важный сбор. Как поддержать

Даниил Хомутовский
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Источник:  online.ua

1 ноября известный украинский журналист, продюсер и сценарист Даниил Хомутовский, который уже присоединился к Силам обороны Украины, отмечает свой День рождения. Команда Online.UA поздравляет защитника и призывает поддержать его сбор.

Главные тезисы

  • Даниил Хомутовский активно работает в контрпропаганде в течение 10 лет захватнической войны РФ против Украины.
  • В 2023 году он прошел обучение Госпитальеров, приобрел важные знания и навыки.
  • Теперь известный журналист встал на защиту родины непосредственно на поле боя.

Как поддержать Даниила Хомутовского, его побратимов и украинских медиков

1 ноября журналист отмечает не только свой День рождения, но и мобилизацию в армию.

Все желающие могут поздравить защитника, приобщившись к важному сбору, общая сумма которого составляет 1 млн. грн.

Поддержать его можно по ссылке.

Даниил Хомутовский отмечает, что его часть сбора — 50 тыс грн.

COLLABORATIVE собирает 1 миллион гривен на два автомобиля для Холодного Яра и добровольческих медиков "Экипаж Софийки", и нам очень нужна именно твоя поддержка! А в знак благодарности наши бизнесы дарят подарки за донаты, — отмечает журналист.

Фото: facebook.com/danylo.khomutovsky

Что важно знать о Данииле Хомутовском

В Украине журналист, продюсер и сценарист Даниил Хомутовский известен широкой публике как соучредитель радио "Аристократы".

Несмотря на то, что будущий медийщик родился и некоторое время жил в России, он настоящий патриот Украины и всегда боролся за ее независимость: сначала на информационном фронте, а сейчас — непосредственно на поле боя.

Стоит отметить, что в течение последних 10 лет, которые Россия ведет захватническую войну против Украины, Даниил Хомутовский активно работает в контрпропаганде.

Фото: facebook.com/danylo.khomutovsky

Также известно, что в 2023 году воин прошел обучение Госпитальеров.

Да, это важные и нужные знания и навыки даже в мирное время. Но меня поразило другое — меня поразило, как люди становятся ближе, когда сложные испытания проходят вместе, — признался Даниил Хомутовский.

Фото: facebook.com/danylo.khomutovsky

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