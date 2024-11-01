Украинский журналист и воин Даниил Хомутовский объявил важный сбор. Как поддержать

1 ноября известный украинский журналист, продюсер и сценарист Даниил Хомутовский, который уже присоединился к Силам обороны Украины, отмечает свой День рождения. Команда Online.UA поздравляет защитника и призывает поддержать его сбор.
Главные тезисы
- Даниил Хомутовский активно работает в контрпропаганде в течение 10 лет захватнической войны РФ против Украины.
- В 2023 году он прошел обучение Госпитальеров, приобрел важные знания и навыки.
- Теперь известный журналист встал на защиту родины непосредственно на поле боя.
Как поддержать Даниила Хомутовского, его побратимов и украинских медиков
1 ноября журналист отмечает не только свой День рождения, но и мобилизацию в армию.
Все желающие могут поздравить защитника, приобщившись к важному сбору, общая сумма которого составляет 1 млн. грн.
Поддержать его можно по ссылке.
Даниил Хомутовский отмечает, что его часть сбора — 50 тыс грн.
Что важно знать о Данииле Хомутовском
В Украине журналист, продюсер и сценарист Даниил Хомутовский известен широкой публике как соучредитель радио "Аристократы".
Несмотря на то, что будущий медийщик родился и некоторое время жил в России, он настоящий патриот Украины и всегда боролся за ее независимость: сначала на информационном фронте, а сейчас — непосредственно на поле боя.
Стоит отметить, что в течение последних 10 лет, которые Россия ведет захватническую войну против Украины, Даниил Хомутовский активно работает в контрпропаганде.
Также известно, что в 2023 году воин прошел обучение Госпитальеров.
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