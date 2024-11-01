Курская операция. ДШВ раскрыли потери армии РФ

В течение почти трех месяцев Курской операции Сил обороны Украины, которая продолжается на территории страны-агрессорки РФ, украинские воины уничтожили 15 батальонов врага.

Армия РФ несет масштабные потери на собственной территории

По словам украинских воинов, фактически им удалось уничтожить около восьми тысяч российских захватчиков.

Пресс-служба ДШУ уточняет, что санитарные и безвозвратные потери врага 7980 человек.

Что касается вражеской техники и вооружения, то здесь также были серьезные достижения. Всего было уничтожено и повреждено 58 танков, 162 БМП, 46 БТР, 136 артиллерийских систем, 2 реактивных системы залпового огня, 592 автомобильной техники, 46 станций РЭБ и другой специальной техники. Поделиться

Украинские защитники также добавляют, что в воздухе удалось успешно уничтожить 3 вертолета и 146 дронов противника разных типов.

Что важно понимать, речь идет о боевых вертолетах Ка-52 — 2, Ми-8 — 1, разведывательных дронах — 111 различных типов, ударных — 34 (Шахед, Ланцет) и 1 разведывательно-ударном БПЛА «Орион».

Более того, указано, что 9874 вражеских fpv-дронов были подавлены (сорвано выполнение задач) средствами РЭБ десантников.

Так, было взято в плен почти 300 военнослужащих противника, а также захвачено 9 танков, 4 БТР, 9 орудий, 6 минометов и т.д. Поделиться

Фото: facebook.com/uaairborne

Потери армии РФ по состоянию на 1 ноября 2024 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили: