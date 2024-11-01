Курская операция. ДШВ раскрыли потери армии РФ

В течение почти трех месяцев Курской операции Сил обороны Украины, которая продолжается на территории страны-агрессорки РФ, украинские воины уничтожили 15 батальонов врага.
Главные тезисы
- Украинские защитники успешно уничтожили около 8 тысяч российских захватчиков.
- Более того, они захватили значительное количество вражеской техники.
- По состоянию на 1 ноября 2024 года общие потери армии РФ составили около 696 тысяч человек.
Армия РФ несет масштабные потери на собственной территории
По словам украинских воинов, фактически им удалось уничтожить около восьми тысяч российских захватчиков.
Пресс-служба ДШУ уточняет, что санитарные и безвозвратные потери врага 7980 человек.
Украинские защитники также добавляют, что в воздухе удалось успешно уничтожить 3 вертолета и 146 дронов противника разных типов.
Что важно понимать, речь идет о боевых вертолетах Ка-52 — 2, Ми-8 — 1, разведывательных дронах — 111 различных типов, ударных — 34 (Шахед, Ланцет) и 1 разведывательно-ударном БПЛА «Орион».
Более того, указано, что 9874 вражеских fpv-дронов были подавлены (сорвано выполнение задач) средствами РЭБ десантников.
Потери армии РФ по состоянию на 1 ноября 2024 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 696 тыс 410 (+1 тыс 460) человек ликвидировано;
танков — 9 тыс 162 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 18 тыс 470 (+20) ед;
артиллерийских систем — 20 тыс 39 (+26) ед;
РСЗО — 1 тыс 244 (+1) ед;
средства ПВО — 994 ед.;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 18 тыс 88 (+25) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 628 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 28 тыс 38 (+77) ед;
специальной техники — 3 тыс 579 (+9) ед.
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