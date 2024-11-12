Курська операція. Як Україна вкотре змогла обхитрити РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Курська операція. Як Україна вкотре змогла обхитрити РФ

ЗСУ
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Пресофіцерка 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик розкрила ще один прихований та важливий сенс Курської операції Сил оборони України.

Головні тези:

  • Українські воїни стримують та ліквідовують елітні підрозділи російської армії на Курщині.
  • Армія РФ активізувалася на Курському напрямку, залучаючи техніку та десант для штурму.
  • Ефективна оборонна стратегія України дозволяє стримувати російський наступ на різних ділянках фронту.

На Курщині застрягли елітні війська РФ

Анастасія Блищик звертає увагу на те, що на ворожій території українські воїни наразі стримують та активно ліквідовують елітні підрозділи армії Росії.

Насамперед йдеться про 155 бригаду морської піхоти, 810 бригаду морської піхоти та 56 десантно-штурмовий полк ЗС РФ.

Що важливо розуміти, захисники вже билися зі вказаними окупантами раніше — під час контрнаступу ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Тобто, сюди росіяни залучили елітні підрозділи і це добре. Якби ми зараз не були б тут і не розпочали дії саме на Курщині, то ці елітні війська продовжували б дії на Покровському напрямку (Донбас), на Курахівському напрямку (Донбас), або ж пішли в наступ на Запорізькому напрямку, — зазначила Блищик.

Що відбувається у Курській області

За словами пресофіцерки, станом на сьогодні армія РФ активізувалася на Курському напрямку, оскільки якщо до цього вони проводили лише піхотні штурмові дії, то наразі вони залучили колони техніки, які їдуть на штурм з десантом. 

"Нині ми їх поки прекрасно знищуємо. Зараз говорять, що там великий наступ. Треба розуміти, що на будь-якій із ділянок фронту, де б ми не були, коли росіяни розпочинають великий наступ, Збройні сили України в обороні, і це прекрасна можливість ліквідувати якомога більше росіян, — додає Анастасія Блищик.

Враховуючи те, що ворог завжди у великих кількостях жене своїх вояків на вірну смерть, Силам оборони України вдається їх успішно знищувати.

Тут до прикладу: колись ми були на Авдіївсько-Покровському напрямку, коли ми стояли в обороні стійко, тоді лише одна наша 47-ма бригада знищила понад 17 тисяч окупантів, тобто це чисельність 4-5 бригад, і спалили 400 одиниць російської техніки

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