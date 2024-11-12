Курська операція. Як Україна вкотре змогла обхитрити РФ

Пресофіцерка 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Анастасія Блищик розкрила ще один прихований та важливий сенс Курської операції Сил оборони України.
Головні тези:
- Українські воїни стримують та ліквідовують елітні підрозділи російської армії на Курщині.
- Армія РФ активізувалася на Курському напрямку, залучаючи техніку та десант для штурму.
- Ефективна оборонна стратегія України дозволяє стримувати російський наступ на різних ділянках фронту.
На Курщині застрягли елітні війська РФ
Анастасія Блищик звертає увагу на те, що на ворожій території українські воїни наразі стримують та активно ліквідовують елітні підрозділи армії Росії.
Насамперед йдеться про 155 бригаду морської піхоти, 810 бригаду морської піхоти та 56 десантно-штурмовий полк ЗС РФ.
Що важливо розуміти, захисники вже билися зі вказаними окупантами раніше — під час контрнаступу ЗСУ на Мелітопольському напрямку.
Що відбувається у Курській області
За словами пресофіцерки, станом на сьогодні армія РФ активізувалася на Курському напрямку, оскільки якщо до цього вони проводили лише піхотні штурмові дії, то наразі вони залучили колони техніки, які їдуть на штурм з десантом.
Враховуючи те, що ворог завжди у великих кількостях жене своїх вояків на вірну смерть, Силам оборони України вдається їх успішно знищувати.
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