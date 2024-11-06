Курська операція. Сирський підбив підсумки 3 місяців контрнаступу

Уже три місяці триває успішна операція Сил оборони України у Курській області Росії, де вдалося взяти під контроль значну частину території ворога. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чого встигли досягти українські воїни за цей період.
Головні тези:
- Головна мета Курської операції - захист від російської агресії та запобігання створенню ворогом буферної зони в Україні.
- Сили оборони України знищили понад 1100 одиниць озброєння та техніки армії РФ на Курщині за 3 місяці контрнаступу.
- Кремль намагається залучити військових з Північної Кореї через брак живої сили для відновлення контролю на втрачених територіях.
Яка головна мета Курської операції
Як зазначив Олександр Сирський, у травні 2024 року розвідка України попередила про намір РФ розпочати наступ на Сумському напрямку з Курської області.
Кремль мав на меті створити так звану “буферної зони” на півночі нашої країни. Ба більше вказано, що це мало бути продовженням російської операції на Харківському напрямку.
На цьому тлі було ухвалене рішення стосовно початку наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.
Україна завдала армії РФ масштабних втрат на Курщині
Олександр Сирський звертає увагу на те, що на Курському напрямку в особовому складі російські загарбники втратили 20 842 своїх вояк:
ліквідовано — 7905,
поранені — 12220,
полон — 717.
Ба більше, лише за 3 місяці Сили оборони України змогли знищити 1101 одиницю озброєння і військової техніки армії РФ:
54 танки,
276 бойових броньованих машини,
107 гармат та мінометів,
5 РСЗВ,
659 одиниць автомобільної техніки.
За словами Олександра Сирського, Росії не вистачає власних сил, щоб повернути втрачені території. Країна-агресорка уже сконцентрувала на Курщині близько 45 тисяч військових, однак й цього виявилося недостатньо.
На тлі браку живої сили Кремль намагається залучити туди військових з Північної Кореї.
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