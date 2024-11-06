Курська операція. Сирський підбив підсумки 3 місяців контрнаступу

Уже три місяці триває успішна операція Сил оборони України у Курській області Росії, де вдалося взяти під контроль значну частину території ворога. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чого встигли досягти українські воїни за цей період.

Яка головна мета Курської операції

Як зазначив Олександр Сирський, у травні 2024 року розвідка України попередила про намір РФ розпочати наступ на Сумському напрямку з Курської області.

Кремль мав на меті створити так звану “буферної зони” на півночі нашої країни. Ба більше вказано, що це мало бути продовженням російської операції на Харківському напрямку.

На цьому тлі було ухвалене рішення стосовно початку наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області.

Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території. За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців. Разом переможемо! Слава Україні! Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Україна завдала армії РФ масштабних втрат на Курщині

Олександр Сирський звертає увагу на те, що на Курському напрямку в особовому складі російські загарбники втратили 20 842 своїх вояк:

ліквідовано — 7905,

поранені — 12220,

полон — 717.

Ба більше, лише за 3 місяці Сили оборони України змогли знищити 1101 одиницю озброєння і військової техніки армії РФ:

54 танки,

276 бойових броньованих машини,

107 гармат та мінометів,

5 РСЗВ,

659 одиниць автомобільної техніки.

За словами Олександра Сирського, Росії не вистачає власних сил, щоб повернути втрачені території. Країна-агресорка уже сконцентрувала на Курщині близько 45 тисяч військових, однак й цього виявилося недостатньо.