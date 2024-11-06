Курская операция. Сырский подвел итоги 3 месяцев контрнаступления

Уже три месяца продолжается успешная операция Сил обороны Украины в Курской области России, где удалось взять под контроль значительную часть территории врага. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, чего успели достичь украинские воины за этот период.

Какая главная цель Курской операции

Как отметил Александр Сырский, в мае 2024 разведка Украины предупредила о намерении РФ начать наступление на Сумском направлении из Курской области.

Кремль преследовал цель создать так называемую "буферную зону" на севере нашей страны. Более того, это должно было быть продолжением российской операции на Харьковском направлении.

На этом фоне было принято решение о начале наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области.

Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории. За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами награждено около 2000 украинских военнослужащих. Вместе победим! Слава Украине! Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Украина нанесла армии РФ масштабные потери на Курщине

Александр Сырский обращает внимание на то, что на Курском направлении в личном составе российские захватчики потеряли 20 842 своих солдат.

ликвидировано — 7905,

раненые — 12220,

плен — 717.

Более того, только за 3 месяца Силы обороны Украины смогли уничтожить 1101 единицу вооружения и военной техники армии РФ:

54 танка,

276 боевых бронированных машин,

107 орудий и минометов,

5 РСЗО,

659 единиц автомобильной техники.

По словам Александра Сырского, России не хватает собственных сил, чтобы вернуть потерянные территории. Страна-агрессорка уже сконцентрировала на Курщине около 45 тысяч военных, однако и этого оказалось недостаточно.