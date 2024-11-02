Курская операция. Какая тактика помогла Украине обхитрить РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Курская операция. Какая тактика помогла Украине обхитрить РФ

ВСУ
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Источник:  Business Insider

Силы обороны Украины использовали давно забытую тактику времен Второй мировой войны, чтобы успешно совершить прорыв в Курскую область России и взять под контроль значительную часть территории врага.

Главные тезисы

  • Украинское командование хранило планы в тайне, о них знало очень мало людей.
  • Также Украина активно использовала дезинформацию и другие хитрые методы для обмана РФ.
  • Активное противодействие российским разведывательным системам также сыграло свою роль.

Как сработала старая тактика в условиях современной войны

Журналисты обращают внимание на то, что развитие беспилотных летательных аппаратов и спутниковой разведки превратили украинский фронт в "прозрачное" пространство, где фактически все видят всех.

Однако даже это не помешало Силам обороны Украины подготовить и успешно реализовать Курскую операцию, которая стала неожиданностью не только для Кремля, но и самих украинцев.

Как утверждает издание Business Insider, для этого украинское командование использовало тактику Германии, которую она применила во время Второй мировой войны в битве при Балдже.

Что важно понимать, речь идет об Арденнском наступлении в декабре 1944 года.

Украина сконцентрировала свои лучшие бригады для наступления на востоке, тем самым разбавив российскую оборону на основной линии фронта. Как отмечено в отчете TRADOC, до 75% российских сухопутных сил, включая воздушно-десантные подразделения, были сосредоточены на востоке Украины, что сделало Курск более уязвимым. Кроме того, разведывательные средства России также были сконцентрированы в других районах, где Россия проводила активные боевые действия.

О Курской операции знал ограниченный круг лиц

Украинское командование сделало все возможное, чтобы сохранить все свои планы в тайне.

Более того, были использованы и другие хитрые методы. Например, активно распространялась дезинформация о том, что ВСУ не смогут начать наступление до весны 2025 года.

Отдельные подразделения, например 61-я механизированная бригада, объявили о перебрасывании в другие районы, чтобы сбить российскую разведку с толку. Дополнительно Украина активно противодействовала разведывательным системам России, атакуя ее аэродромы и уничтожая российские дроны.

Силы обороны Украины активно использовали ракеты, дроны и артиллерию, чтобы ограничить возможность российского подкрепления.

Это напоминает Арденнскую операцию, когда Германия воспользовалась неблагоприятными погодными условиями, которые делали невозможным воздушную разведку противников.

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