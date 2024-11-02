Курская операция. Какая тактика помогла Украине обхитрить РФ

Силы обороны Украины использовали давно забытую тактику времен Второй мировой войны, чтобы успешно совершить прорыв в Курскую область России и взять под контроль значительную часть территории врага.
Главные тезисы
- Украинское командование хранило планы в тайне, о них знало очень мало людей.
- Также Украина активно использовала дезинформацию и другие хитрые методы для обмана РФ.
- Активное противодействие российским разведывательным системам также сыграло свою роль.
Как сработала старая тактика в условиях современной войны
Журналисты обращают внимание на то, что развитие беспилотных летательных аппаратов и спутниковой разведки превратили украинский фронт в "прозрачное" пространство, где фактически все видят всех.
Однако даже это не помешало Силам обороны Украины подготовить и успешно реализовать Курскую операцию, которая стала неожиданностью не только для Кремля, но и самих украинцев.
Как утверждает издание Business Insider, для этого украинское командование использовало тактику Германии, которую она применила во время Второй мировой войны в битве при Балдже.
Что важно понимать, речь идет об Арденнском наступлении в декабре 1944 года.
О Курской операции знал ограниченный круг лиц
Украинское командование сделало все возможное, чтобы сохранить все свои планы в тайне.
Более того, были использованы и другие хитрые методы. Например, активно распространялась дезинформация о том, что ВСУ не смогут начать наступление до весны 2025 года.
Силы обороны Украины активно использовали ракеты, дроны и артиллерию, чтобы ограничить возможность российского подкрепления.
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