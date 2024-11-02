Курська операція. Яка тактика допомогла Україні обхитрити РФ

Сили оборони України використали давно забуту тактику часів Другої світової війни, щоб успішно здійснити прорив у Курську область Росії та взяти під контроль значну частину території ворога.

Як спрацювала стара тактика в умовах сучасної війни

Журналісти звертають увагу на те, що розвиток безпілотних літальних апаратів і супутникової розвідки перетворили український фронт на “прозорий” простір, де фактично всі бачать всіх.

Однак навіть це не завадило Силам оборони України підготувати та успішно реалізувати Курську операцію, яка стала несподіванкою не лише для Кремля, а й для самих українців.

Як стверджує видання Business Insider, для цього українське командування використало тактику Німеччини, яку вона застосувала під час Другої світової війни у ​​битві при Балджі.

Що важливо розуміти, йдеться про Арденнський наступув грудні 1944 року.

Україна сконцентрувала свої найкращі бригади для наступу на сході, тим самим розрідивши російську оборону на основній лінії фронту. Як зазначено у звіті TRADOC, до 75% російських сухопутних сил, включно з повітряно-десантними підрозділами, були зосереджені на сході України, що зробило Курськ більш вразливим. Крім того, розвідувальні засоби Росії також були сконцентровані в інших районах, де Росія проводила активні бойові дії. Поширити

Про Курську операцію знало обмежене коло осіб

Українське командування зробило все можливе, щоб зберегти усі свої плани в таємниці.

Ба більше, були використані й інші хитрі методи. До прикладу, активно поширювалася дезінформація про те, що ЗСУ не зможуть розпочати наступ до весни 2025 року.

Окремі підрозділи, як-от 61-а механізована бригада, оголосили про перекидання в інші райони, аби збити російську розвідку з пантелику. Додатково Україна активно протидіяла розвідувальним системам Росії, атакуючи її аеродроми та знищуючи російські дрони. Поширити

Сили оборони України вкрай активно використовували ракети, дрони та артилерію, щоб обмежити можливість російського підкріплення.