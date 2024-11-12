Курская операция. Как Украина в очередной раз смогла обхитрить РФ

Пресс-офицер 47 отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик раскрыла еще один скрытый и важный смысл Курской операции Сил обороны Украины.

На Курщине застряли элитные войска РФ

Анастасия Блищик обращает внимание на то, что на вражеской территории украинские воины сейчас сдерживают элитные подразделения армии России.

В первую очередь речь идет о 155 бригаде морской пехоты, 810 бригаде морской пехоты и 56 десантно-штурмовом полке ВС РФ.

Что важно понимать, защитники уже сражались с указанными оккупантами раньше — во время контрнаступления ВСУ на Мелитопольском направлении.

То есть сюда россияне привлекли элитные подразделения и это хорошо. Если бы мы сейчас не были здесь и не начали действия именно на Курщине, то эти элитные войска продолжали бы действия на Покровском направлении (Донбасс), на Кураховском направлении (Донбасс), или пошли в наступление на Запорожском направлении, — отметила Блищик. Поделиться

Что происходит в Курской области

По словам пресс-офицера, по состоянию на сегодняшний день армия РФ активизировалась на Курском направлении, поскольку если до этого они проводили лишь пехотные штурмовые действия, то в настоящее время они привлекли колонны техники, которые едут на штурм с десантом.

Сейчас мы их прекрасно уничтожаем. Сейчас говорят, что там большое наступление. Надо понимать, что на любом из участков фронта, где бы мы ни были, когда россияне начинают большое наступление, Вооруженные силы Украины в обороне, и это прекрасная возможность ликвидировать как можно больше россиян, — добавляет Анастасия Блищик. Поделиться

Учитывая, что враг всегда в больших количествах гонит своих воинов на верную смерть, Силам обороны Украины удается их успешно уничтожать.