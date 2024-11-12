Курская операция. Как Украина в очередной раз смогла обхитрить РФ

Пресс-офицер 47 отдельной механизированной бригады ВСУ Анастасия Блищик раскрыла еще один скрытый и важный смысл Курской операции Сил обороны Украины.
Главные тезисы
- Украинские воины сдерживают и ликвидируют элитные подразделения российской армии на Курщине.
- Армия РФ активизировалась в Курской области, привлекая технику и десант для штурма.
- Эффективная оборонная стратегия Украины позволяет сдерживать российское наступление на разных участках фронта.
На Курщине застряли элитные войска РФ
Анастасия Блищик обращает внимание на то, что на вражеской территории украинские воины сейчас сдерживают элитные подразделения армии России.
В первую очередь речь идет о 155 бригаде морской пехоты, 810 бригаде морской пехоты и 56 десантно-штурмовом полке ВС РФ.
Что важно понимать, защитники уже сражались с указанными оккупантами раньше — во время контрнаступления ВСУ на Мелитопольском направлении.
Что происходит в Курской области
По словам пресс-офицера, по состоянию на сегодняшний день армия РФ активизировалась на Курском направлении, поскольку если до этого они проводили лишь пехотные штурмовые действия, то в настоящее время они привлекли колонны техники, которые едут на штурм с десантом.
Учитывая, что враг всегда в больших количествах гонит своих воинов на верную смерть, Силам обороны Украины удается их успешно уничтожать.
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