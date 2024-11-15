Несколько десятков российских беженцев из села Ольговка Курской области записали видеообращение к нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину, во время которого они потребовали у диктатора закончить захватническую войну против Украины.

Российские беженцы наконец-то осознали, что такое война

Следует отметить, что видеообращение россиян к их диктатору длится почти 7 минут.

За это время жители Курщины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за путинской войны против Украины, жаловались на все, что им пришлось пережить.

По словам беженцев, 6 августа их жизнь разделилась на "до", когда в их селе была "суета" и "березы радовали глаз", и "после" — тогда они оказались в фильме ужасов.

Они также жалуются, что эвакуации из Ольговки не было. Одни там остались, потому что думали, что все это продлится 2-3 дня. Кто-то из них погиб или пропал без вести.

Остальные уехали и теперь они «бомжи» — квартиры им не сдают, на работу не берут, выплат не хватает.

На этом фоне россияне требуют у Путина наконец-то "разобраться в этой ситуации".

Владимир Владимирович, мы просим вас закончить эту проклятую войну! — умоляют жители Курской области. Поделиться

Почему Украина начала Курскую операцию

Уже более 3 месяцев идет успешная операция Сил обороны Украины в Курской области России, где удалось взять под контроль значительную часть территории врага.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в мае 2024 разведка Украины предупредила о намерении РФ начать наступление на Сумском направлении из Курской области.

Россия планировала создать так называемую "буферную зону" на севере нашей страны. Более того, это должно быть продолжением российской операции на Харьковском направлении.