Німецький лідер Олаф Шольц проведе телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. За попередніми даними, це станеться уже 15 листопада.
Головні тези:
- Ця розмова може мати велике значення для міжнародних відносин.
- Шольц заявив про готовність обговорити важливі питання з нелегітимним главою Кремля.
- Європейські та українські лідери поки не прокоментували наміри канцлера ФРН.
Шольц хоче провести особисту бесіду з Путіним
Що важливо розуміти, востаннє канцлер ФРН говорив із нелегітимним президентом РФ ще в кінці 2022 року.
Вперше журналісти повідомили про готовність Олафа Шольца до переговорів з Володимиром Путіним у жовтні.
Тоді стало відомо, що розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.
Згодом сам німецький лідер заявив про готовність провести переговори з диктатором уже "незабаром".
За словами Шольца, він вирішив поговорити з Путіним "в потрібний час".
Європейські лідери поки жодним чином не коментували намір німецького лідера, як і представники української влади.
Як це коментують у Москві
Варто зазначити, що 13 жовтня 2024 року речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін готовий розмовляти з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
Як стверджує останній, нелегітимний президент РФ "залишається відкритим для контактів".
Пєсков також розповів, що Кремль не отримував пропозицій від Берліна щодо телефонної розмови.
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