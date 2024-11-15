Шольц зміг домовитися про переговори з Путіним

Німецький лідер Олаф Шольц проведе телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. За попередніми даними, це станеться уже 15 листопада.

Шольц хоче провести особисту бесіду з Путіним

Що важливо розуміти, востаннє канцлер ФРН говорив із нелегітимним президентом РФ ще в кінці 2022 року.

Вперше журналісти повідомили про готовність Олафа Шольца до переговорів з Володимиром Путіним у жовтні.

Тоді стало відомо, що розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Згодом сам німецький лідер заявив про готовність провести переговори з диктатором уже "незабаром".

За словами Шольца, він вирішив поговорити з Путіним "в потрібний час".

Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Європейські лідери поки жодним чином не коментували намір німецького лідера, як і представники української влади.

Як це коментують у Москві

Варто зазначити, що 13 жовтня 2024 року речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін готовий розмовляти з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як стверджує останній, нелегітимний президент РФ "залишається відкритим для контактів".

Пєсков також розповів, що Кремль не отримував пропозицій від Берліна щодо телефонної розмови.