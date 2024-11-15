Шольц зміг домовитися про переговори з Путіним
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Шольц зміг домовитися про переговори з Путіним

Шольц і Путін
Джерело:  Bloomberg

Німецький лідер Олаф Шольц проведе телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним. За попередніми даними, це станеться уже 15 листопада.

Головні тези:

  • Ця розмова може мати велике значення для міжнародних відносин.
  • Шольц заявив про готовність обговорити важливі питання з нелегітимним главою Кремля.
  • Європейські та українські лідери поки не прокоментували наміри канцлера ФРН.

Шольц хоче провести особисту бесіду з Путіним

Що важливо розуміти, востаннє канцлер ФРН говорив із нелегітимним президентом РФ ще в кінці 2022 року.

Вперше журналісти повідомили про готовність Олафа Шольца до переговорів з Володимиром Путіним у жовтні.

Тоді стало відомо, що розглядається можливість телефонної розмови напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Згодом сам німецький лідер заявив про готовність провести переговори з диктатором уже "незабаром".

За словами Шольца, він вирішив поговорити з Путіним "в потрібний час".

Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Європейські лідери поки жодним чином не коментували намір німецького лідера, як і представники української влади.

Як це коментують у Москві

Варто зазначити, що 13 жовтня 2024 року речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін готовий розмовляти з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як стверджує останній, нелегітимний президент РФ "залишається відкритим для контактів".

Пєсков також розповів, що Кремль не отримував пропозицій від Берліна щодо телефонної розмови.

Ні. Жодних пропозицій не було. Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів, — сказав він.

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