На окупованих Росією грузинських територіях так званої самопроголошеної Абхазії місцеві жителі вийшли на протести через інвестиційну угоду з країною-агресоркою.

Що відомо про масштабні антиросійські протести в Абхазії

Зазначається, що у день 15 листопада учасники протесту знесли огорожу і пройшли на територію поряд із будівлею парламенту в місті Сухумі.

Згодом між протестувальниками та місцевими силовиками спалахнули сутички. Протестувальники кидали у силовиків яйця та пляшки.

Також учасникам акції вдалося зупинити пожежний автомобіль, за допомогою якого планувалося загородити прохід, що утворився після знесення частини огорожі.

За інформацією місцевих ЗМІ, силовики застосували проти учасників протесту сльозогінний та димові шашки. Крім цього, біля будівлі парламенту було чутно постріли.

Водночас російський пропагандистський ресурс ТАСС повідомив, що учасники протестів нібито повністю оточили комплекс "урядових" будівель. За інформацією пропагандистів, які посилаються на представників опозиції, двоє активістів зайшли до будівлі парламенту на перемовини.

Що відомо про підтримувану Кремлем угоду з окупаційною владою Абхазії

Наприкінці жовтня у Москві представники РФ та підтримуваного Росією псевдодержавного утворення підписали угоду, за якою великий російський бізнес отримує безпрецедентні пільги, можливість реалізовувати свої проєкти на території Абхазії, а також право власності на землю та майно

З 1 вересня Москва призупинила фінансування абхазького бюджету, вимагаючи, зокрема, затвердження інвестиційної угоди.

Абхазька опозиція виступає проти неї, вважаючи, що це призведе до "експансії олігархату".

15 листопада парламент Абхазії мав розглядати проєкт так званої інвестиційної угоди між РФ та невизнаною республікою. Протестувальники вимагають, щоб парламент проголосував проти його ратифікації.