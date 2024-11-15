На оккупированных Россией грузинских территориях так называемой самопровозглашенной Абхазии местные жители вышли на протесты из-за инвестиционного соглашения со страной-агрессорой.
Главные тезисы
- Местные жители Абхазии протестуют против инвестиционного соглашения с Россией, опасаясь влияния олигархов и экспансии олигархата.
- Конфликт между населением и властями обострился из-за возможности реализации проектов российского бизнеса на территории Абхазии.
- Протестующие требуют от парламента отклонить ратификацию инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией.
- Подписание соглашения дало российскому бизнесу право собственности на землю и имущество в Абхазии, вызвав возмущение оппозиции и жителей.
- 15 ноября парламент Абхазии должен голосовать за ратификацию сомнительного инвестиционного соглашения, несмотря на протесты населения.
Что известно о масштабных антироссийских протестах в Абхазии
Отмечается, что в день 15 ноября протестующие снесли ограждение и прошли на территорию рядом со зданием парламента в городе Сухуми.
Впоследствии между протестующими и местными силовиками вспыхнули столкновения. Протестующие бросали в силовиков яйца и бутылки.
Также участникам акции удалось остановить пожарный автомобиль, с помощью которого планировалось загородить образовавшийся после сноса части ограждения проход.
По информации местных СМИ, силовики применили против участников протеста слезоточивые и дымовые шашки. Кроме этого, у здания парламента были слышны выстрелы.
В то же время российский пропагандистский ресурс ТАСС сообщил, что протестующие якобы полностью окружили комплекс "правительственных" зданий. По информации пропагандистов, ссылающихся на представителей оппозиции, двое активистов зашли в здание парламента на переговоры.
Что известно о поддерживаемом Кремлем соглашении с оккупационными властями Абхазии
В конце октября в Москве представители РФ и поддерживаемого Россией псевдогосударственного образования подписали соглашение, согласно которому крупный российский бизнес получает беспрецедентные льготы, возможность реализовывать свои проекты на территории Абхазии, а также право собственности на землю и имущество.
С 1 сентября Москва приостановила финансирование абхазского бюджета, требуя, в частности, утверждения инвестиционного соглашения.
Абхазская оппозиция выступает против нее, полагая, что это приведет к "экспансии олигархата".
15 ноября парламент Абхазии должен рассматривать проект так называемого инвестиционного соглашения между РФ и непризнанной республикой. Протестующие требуют, чтобы парламент проголосовал против его ратификации.
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