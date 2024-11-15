В оккупированной Россией Абхазии вспыхнули масштабные протесты ― видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированной Россией Абхазии вспыхнули масштабные протесты ― видео

Протесты в Абхазии
Read in English
Читати українською
Источник:  Эхо Кавказа

На оккупированных Россией грузинских территориях так называемой самопровозглашенной Абхазии местные жители вышли на протесты из-за инвестиционного соглашения со страной-агрессорой.

Главные тезисы

  • Местные жители Абхазии протестуют против инвестиционного соглашения с Россией, опасаясь влияния олигархов и экспансии олигархата.
  • Конфликт между населением и властями обострился из-за возможности реализации проектов российского бизнеса на территории Абхазии.
  • Протестующие требуют от парламента отклонить ратификацию инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией.
  • Подписание соглашения дало российскому бизнесу право собственности на землю и имущество в Абхазии, вызвав возмущение оппозиции и жителей.
  • 15 ноября парламент Абхазии должен голосовать за ратификацию сомнительного инвестиционного соглашения, несмотря на протесты населения.

Что известно о масштабных антироссийских протестах в Абхазии

Отмечается, что в день 15 ноября протестующие снесли ограждение и прошли на территорию рядом со зданием парламента в городе Сухуми.

Впоследствии между протестующими и местными силовиками вспыхнули столкновения. Протестующие бросали в силовиков яйца и бутылки.

Также участникам акции удалось остановить пожарный автомобиль, с помощью которого планировалось загородить образовавшийся после сноса части ограждения проход.

По информации местных СМИ, силовики применили против участников протеста слезоточивые и дымовые шашки. Кроме этого, у здания парламента были слышны выстрелы.

В то же время российский пропагандистский ресурс ТАСС сообщил, что протестующие якобы полностью окружили комплекс "правительственных" зданий. По информации пропагандистов, ссылающихся на представителей оппозиции, двое активистов зашли в здание парламента на переговоры.

Что известно о поддерживаемом Кремлем соглашении с оккупационными властями Абхазии

В конце октября в Москве представители РФ и поддерживаемого Россией псевдогосударственного образования подписали соглашение, согласно которому крупный российский бизнес получает беспрецедентные льготы, возможность реализовывать свои проекты на территории Абхазии, а также право собственности на землю и имущество.

С 1 сентября Москва приостановила финансирование абхазского бюджета, требуя, в частности, утверждения инвестиционного соглашения.

Абхазская оппозиция выступает против нее, полагая, что это приведет к "экспансии олигархата".

15 ноября парламент Абхазии должен рассматривать проект так называемого инвестиционного соглашения между РФ и непризнанной республикой. Протестующие требуют, чтобы парламент проголосовал против его ратификации.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Мы — Европа! В Грузии проходит масштабная протестная акция
Тбилиси
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Молдове выразили протест РФ из-за вмешательства в выборы и падения дронов
В Молдове выразили протест РФ из-за вмешательства в выборы и падения дронов
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Верните наш голос. В Тбилиси прошла женская акция протеста
Тбилиси

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?